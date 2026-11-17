Hablar del director John Ford es siempre una buena forma de comenzar el día. Este hombre polifacético, ya que además fue también actor y productor, dirigió más de 140 películas, de las cuales la mayoría son de cine mudo. John Ford obtuvo durante su carrera cinematográfica de más de 50 años seis Óscars y para muchos es uno de los mejores de todos los tiempos. Un hombre inigualable al que muchos atribuyen la conocida reflexión: «La venganza prueba a su propio verdugo» («Revenge proves its own executioner») , pero hay que aclarar que esta frase fue escrita por otro John Ford, el conocido también dramaturgo inglés del Renacimiento tardío que es el autor de tragedias como El corazón roto (The Broken Heart) de 1633. En esta obra dramática es en la que se puede leer esta reflexión en el acto IV, escena 1.

Una famosa frase con la que este dramaturgo alude a que el rencor puede consumir por dentro a una persona antes de lograr dañar o acabar con su enemigo. También esta reflexión se puede referir a que en la mayoría de las ocasiones la venganza no repara el daño ni suele traer la tranquilidad a los propios verdugos. Hay que recordar que buscar la justicia por nuestra propia mano puede desencadenar una cadena de violencia e incluso que el vengador fallezca víctima de su propio plan. Esto es algo que ocurría habitualmente en las obras dramática de la época en la que escribía John Ford.

Los pinitos de John Ford en el mundo del cine

El director de cine John Ford nació en la localidad de Cape Elizabeth en Maine el 1 de febrero de 1894 y falleció en la localidad californiana de Palm Desert el 31 de agosto de 1973. Ford nació en una granja y era el menor de una familia numerosa. A los cuatro años la familia se traslada a un apartamento en Maine, localidad donde completó sus estudios de Secundaria. Su primer trabajo fue en el departamento de publicidad de una fábrica de zapatos y gracias a que su hermano estaba trabajando en Hollywood, decide trasladarse en 1913 y comienza a trabajar en diversos oficios como regidor, doble de acción, asistente de atrezzo o actor.

John Ford tuvo la oportunidad con estos trabajos de aprender cómo funcionaba la industria del cine desde dentro. En 1915 tiene la oportunidad de participar como extra en el rodaje de El nacimiento de una nación donde puede ver de cerca cómo trabajaba el director David W. Griffith por el que sintió admiración toda su vida.

Su primera oportunidad fue el western mudo El tornado que rodó en 1917, en la que también figura como guionista. Una película de la que no conserva ninguna copia pero que parece ser que fue su primer paso en el mundo de la dirección. A partir de ese momento fue conocido como director, aunque de las 62 películas mudas que rodó solo se conservan unas quince ya que las demás se han perdido.

Una carrera increíble como director

Su siguiente etapa consistió en rodar 37 westerns mudos para Universal en cinco años cuyo protagonista era el actor Harry Carey de las que solo se conservan Straight Shooting (1917) y Hell Bent (1918).

En 1920 logró rodar The Prince of Avenue A que fue su primera película que no fue un western y también ese año rodó Just Pals, su primer trabajo con la productora Fox. Su relación con esta productora duró once años y con ella rodó más de 50 películas en su vida.

Su primera gran producción se rodó en 1924 y fue el western The Iron Horse donde contaba la historia de la construcción del ferrocarril Transcontinental entre los años 1863 y 1869. Una película que fue protagonizada por los actores George O’Brien y Madge Bellamy. Ese mismo año también sorprendió a los espectores con la película El caballo de hierro (1924).

A partir de ese momento su carrera como director ya estaba consolidada y el director John Ford triunfó con películas como La diligencia (1939), Pasión de los fuertes (1946), Fort Apache (1948), La legión invencible (1949), Río Grande (1950), Centauros del desierto (1956) y El hombre que mató a Liberty Valance (1962).

Las cuatro películas con las que obtuvo premios Óscar fueron El delator (1935), Las uvas de la ira (1940), ¡Qué verde era mi valle! (1941) y El hombre tranquilo (1952). Las uvas de la ira es una adaptación de la novela de John Steinbeck sobre la Gran Depresión protagonizada por Henry Fonda.

La película ¡Qué verde era mi valle! es un drama sobre una familia minera en Gales con el que ganó cinco premios Óscar, incluidos los de Mejor Película y Mejor Dirección. La comedia romántica El hombre tranquilo estaba protagonizada por los actores John Wayne y Maureen O’Hara y para muchos es la mejor de este director.