El fútbol profesional no es el único terreno en el que Raúl Asencio quiere desarrollar su futuro. El defensa del Real Madrid, que se ha convertido en uno de los nombres propios de la cantera blanca tras su irrupción en el primer equipo, ha comenzado a explorar una nueva faceta empresarial vinculada al sector inmobiliario. El futbolista ha dado un paso más allá de su carrera deportiva con la creación de una nueva empresa, una operación que pone el foco en sus intereses fuera del terreno de juego y en la diversificación de su patrimonio. Una apuesta por el mundo de los negocios que coincide con una etapa de crecimiento profesional y económico para el central canario.

De los terrenos de juego a las oportunidades empresariales

La iniciativa llega en un momento especialmente significativo para el futbolista, que ha visto cómo su carrera daba un giro importante en apenas unos meses. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Asencio pasó de ser un jugador del filial a hacerse un hueco en la primera plantilla, una evolución que también ha tenido consecuencias en sus condiciones profesionales. Su nueva aventura empresarial abre una vía diferente a la deportiva y le acerca a un sector en el que otros futbolistas también han encontrado una oportunidad para invertir y construir un patrimonio a largo plazo. El movimiento sitúa sus intereses inmobiliarios en el centro de la actualidad más allá del fútbol.

Un contrato millonario con el Real Madrid hasta 2031

La progresión de Raúl Asencio en el equipo blanco ha estado acompañada de una importante mejora contractual. En junio de 2025, el Real Madrid cerró su renovación hasta el 30 de junio de 2031, con una subida salarial y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros¡. Una muestra de la confianza que el club depositó en el defensa después de su irrupción en el primer equipo.

El central canario, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 2003, aprovechó las oportunidades que le brindó Carlo Ancelotti durante la temporada 2024-2025. Su debut con el primer equipo se produjo en noviembre de 2024, en un encuentro frente a Osasuna, cuando entró al terreno de juego para sustituir al lesionado Éder Militão. A partir de ese momento, su presencia en las convocatorias y en el once titular fue creciendo.

Durante aquella campaña disputó 23 partidos de Liga, 18 de ellos como titular, y llegó a recibir su primera convocatoria con la selección española absoluta en marzo de 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raúl Asencio (@asencio)

El sector inmobiliario, una nueva vía de inversión

La creación de una sociedad vinculada al negocio inmobiliario supone abrir una nueva línea de actividad para el futbolista. Se trata de un movimiento que permite mirar más allá de los ingresos procedentes de su contrato deportivo y explorar las posibilidades de un sector que despierta el interés de numerosos deportistas profesionales.

El atractivo de este mercado reside, entre otras cuestiones, en la posibilidad de invertir en activos inmobiliarios y desarrollar proyectos empresariales con una perspectiva de largo recorrido. No obstante, la constitución de una sociedad no implica necesariamente que exista ya una promoción en marcha ni permite conocer por sí sola el volumen de inversión que podría manejar.

Por el momento, no conviene confundir la puesta en marcha de esta nueva aventura empresarial con la existencia de un proyecto inmobiliario concreto. Tampoco hay que dar por hechas cifras de inversión, propiedades o beneficios que no se hayan comunicado.