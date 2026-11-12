El pueblo gallego que ha conquistado al padre de Lamine Yamal: tiene un palacio del siglo XVI y una fortaleza medieval

Galicia esconde destinos que sorprenden por su patrimonio, sus paisajes y una gastronomía que invita a descubrirlos sin prisas. Uno de ellos es Monforte de Lemos, una localidad lucense de cerca de 19.000 habitantes que ha llamado la atención de Mounir Nasraoui, padre del futbolista Lamine Yamal, quien ha compartido en sus redes sociales diferentes imágenes de sus visitas a este rincón gallego. Situado en plena Ribeira Sacra, este municipio reúne un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, una antigua fortaleza medieval, un palacio del siglo XVI y uno de los edificios monumentales más conocidos de Galicia. Una combinación de historia, naturaleza y tradición que lo convierte en una interesante escapada para quienes buscan descubrir el interior gallego.

Un paseo entre murallas, fortalezas y el río Cabe

El origen de Monforte de Lemos está ligado al monte de San Vicente, una elevación desde la que se domina buena parte del valle de Lemos. Allí comenzó a desarrollarse la localidad, que durante la Edad Media adquirió una gran importancia como ciudad fortificada. De aquella etapa todavía quedan diferentes vestigios, entre ellos restos de la antigua muralla, puertas de acceso y torres defensivas.

Uno de los puntos imprescindibles es el Puente Viejo, también conocido como Ponte Vella, que atraviesa el río Cabe. Aunque la tradición relaciona sus orígenes con la época romana, su configuración actual corresponde principalmente al siglo XVI y conserva elementos medievales. A su alrededor se extiende un paseo junto al río que permite contemplar algunos de los edificios históricos y disfrutar de las zonas verdes de la ciudad.

El conjunto monumental de San Vicente do Pino

En lo alto del monte de San Vicente se encuentra uno de los grandes atractivos patrimoniales de Monforte: el conjunto monumental de San Vicente do Pino. Está formado por la Torre del Homenaje, el Palacio de los Condes de Lemos y el monasterio benedictino de San Vicente do Pino, tres construcciones que permiten conocer la relevancia histórica de esta localidad lucense.

La Torre del Homenaje es uno de los símbolos más reconocibles del municipio. Construida entre los siglos XIII y XV, alcanza los 30 metros de altura y conserva buena parte de su estructura original. En su interior se puede visitar un espacio expositivo y, cuando está abierta al público, subir hasta las almenas para contemplar las vistas del valle de Lemos.

Junto a ella se encuentra el Palacio de los Condes de Lemos, una construcción del siglo XVI que tuvo que ser reconstruida durante el XVII después de sufrir un importante incendio. El monasterio de San Vicente do Pino, por su parte, tiene unos orígenes que se remontan al siglo X, aunque el edificio actual corresponde a etapas posteriores. Parte de este conjunto alberga hoy el Parador de Turismo de Monforte de Lemos.

El Escorial gallego está en Lugo

Otro de los edificios que merece una visita es el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, conocido popularmente como el Escorial gallego. Su monumental fachada y su arquitectura de estilo herreriano explican este sobrenombre, que lo convierte en una de las construcciones más llamativas de la localidad.

Su edificación comenzó en 1593 por iniciativa del cardenal Rodrigo de Castro y se prolongó entre finales del siglo XVI y principios del XVII. El conjunto está formado por el colegio, una iglesia, un claustro y una pinacoteca que conserva importantes obras de arte.

Entre sus principales atractivos destacan dos pinturas de El Greco y varias tablas de Andrea del Sarto. También merece especial atención el retablo mayor de madera de nogal, realizado por Francisco de Moure, y su impresionante escalera monumental de granito, cuyos tramos se sostienen mediante un complejo sistema arquitectónico.

Vino, gastronomía y paisajes de la Ribeira Sacra

Más allá de sus monumentos, Monforte de Lemos cuenta con una ubicación privilegiada para descubrir la Ribeira Sacra. Este territorio gallego destaca por sus profundos valles fluviales, sus monasterios y sus viñedos dispuestos en pronunciadas laderas, donde se practica la conocida como viticultura heroica.

Una buena parada para acercarse a esta tradición es el Centro do Viño de la Ribeira Sacra, donde se puede conocer mejor la historia de la denominación de origen, sus zonas de producción y la cultura vitivinícola de la comarca. Las catas permiten descubrir algunos de los vinos característicos de este territorio, especialmente los elaborados con uva Mencía.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado. Entre los productos y platos que forman parte de la cocina local se encuentran las carnes gallegas, los embutidos tradicionales, los pescados de río y el pulpo, una de las recetas más representativas de la comunidad. Todo ello acompañado por los vinos producidos en las bodegas de la zona.