Ni consola ni ordenador: Acer enseña Project DualPlay Mini, una consola portátil de 8 pulgadas con un teclado retroiluminado escondido que se convierte en miniportátil

Acer presentó el 2 de septiembre en Berlín Project DualPlay Mini, un prototipo de su marca Predator. Funciona a la vez como consola portátil y como pequeño ordenador portátil. Tiene una pantalla de 8 pulgadas, un procesador de Intel y un teclado retroiluminado escondido bajo la pantalla.

La compañía taiwanesa lo enseñó en su conferencia next@acer, junto a la Predator Atlas 7. Esa consola sí llegará a las tiendas. Del DualPlay Mini, en cambio, la nota de prensa de Acer de aquel día dice que «es solo un concepto».

Una pantalla que gira y voltea

Según Acer, el aparato se define por un diseño de «voltear y girar». Ese mecanismo le permite pasar del modo consola al modo miniportátil. Cerrado, se sujeta con las dos manos, con los mandos a los lados de la pantalla.

Al abrirlo, la pantalla se levanta y deja a la vista el teclado retroiluminado. En las imágenes oficiales, las dos empuñaduras quedan entonces a ambos lados del panel.

La empresa quiere que un solo aparato sirva para jugar y para trabajar. La página del proyecto en Acer España lo explica con un ejemplo. En modo consola se juega, y en modo portátil se atienden correos electrónicos y documentos.

Teclado para los shooters

En los juegos, el prototipo admite dos formas de control. Con el teclado físico pasa al modo portátil tradicional, que Acer reserva para los juegos de disparos en primera persona.

Para el resto de géneros queda el modo consola, con sticks, gatillos y botones. La web española de Acer propone vincular el teclado con un ratón Bluetooth. Así se juega a los shooters con la precisión de teclado y ratón, aunque el ratón se vende aparte.

Ese teclado es la gran diferencia con las Atlas 7 y 8, dos consolas portátiles cuyos controles, según la ficha técnica de Acer, se limitan a botones, sticks, gatillos y cruceta. Para trabajar, el DualPlay Mini también puede conectarse a una pantalla externa, según la nota.

Acer muestra el Project DualPlay Mini en modo consola y en modo portátil. Vídeo: Predator Gaming

El ventilador metálico del Atlas 8

Por dentro, el concepto copia la refrigeración de dos ventiladores de la Predator Atlas 8. Uno es el Predator AeroBlade, de metal, y el otro es de plástico. En el DualPlay Mini, precisa Acer, el metálico tiene aspas más finas.

La empresa asegura que el AeroBlade combina aspas metálicas ultrafinas con un flujo de vórtice. Según sus pruebas internas, mueve hasta un 10 % más de aire que un ventilador de plástico estándar.

El procesador es de Intel, pero la nota no dice qué modelo usaría. La familia Atlas monta chips Intel Arc de la serie G, con gráficos de hasta Intel Arc B390.

En la tapa trasera hay además un guiño a la historia de la marca. Por el 50 aniversario de Acer, la carcasa lleva grabada en código Morse la frase «Acer 50 since 1976».

Los Predator Atlas 7 y 8

El DualPlay Mini comparte marca con dos consolas que Acer sí comercializa y con sobremesas para juegos como el Predator Orion 7000. La Atlas 8 se anunció en la feria Computex de mayo, con pantalla de 8 pulgadas a 120 Hz. Según la nota de Berlín, llegaba a Norteamérica y a la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) en septiembre de 2026.

En el anuncio de la Atlas 8, fechado el 28 de mayo en Taipéi, Acer detalló su ventilador metálico de 89 aspas de 0,1 milímetros de grosor y una batería de hasta 80 Wh.

La otra novedad de Berlín fue la Atlas 7, de 7 pulgadas y menos de 750 gramos, que Acer prevé vender en la región EMEA a partir de noviembre de 2026 y en Norteamérica en el cuarto trimestre. Según la compañía, ofrece el rendimiento del modelo de 8 pulgadas en un formato más compacto, con hasta un procesador Intel Arc G3 Extreme.

Las dos funcionan con Windows 11 y, según las notas de Acer, dan acceso al catálogo de Xbox Game Pass, con dos meses de suscripción incluidos en la Atlas 7.

Peso, batería y precio, sin publicar

El DualPlay Mini es, según Acer, una propuesta de diseño y no un producto. En la nota del 2 de septiembre, la empresa no dio su peso, su grosor, su batería ni el tamaño del teclado, y tampoco dijo si piensa fabricarlo.

La propia web de la marca advierte de que las imágenes son ilustrativas. También avisa de que podrían no reflejar el producto final. Por eso, la autonomía y el rendimiento con el teclado abierto siguen siendo una incógnita.

La compañía lo presenta como un paso hacia aparatos que sirvan para jugar y para trabajar. En su nota lo describe como «un paso audaz» en la innovación pensada para la movilidad, sin más compromiso.

Los detalles del proyecto se han publicado en la sala de prensa de Acer el 2 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: Acer.