Venki Ramakrishnan, científico y Premio Nobel de Medicina: «Cuando morimos, la mayoría de nuestras células siguen vivas, por eso nuestros órganos pueden ser donados»

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Cuando una persona muere no significa que todas las células de su cuerpo dejen de funcionar de golpe. De hecho, muchas siguen vivas durante un tiempo después del fallecimiento y eso es precisamente lo que permite que algunos órganos se puedan donar. Venki Ramakrishnan, Premio Nobel de Química en 2009, explica esto de forma muy clara al hablar de qué ocurre realmente en el organismo cuando llega la muerte.

«Lo interesante de la muerte es que cuando morimos, la mayoría de nuestras células siguen vivas, por eso nuestros órganos pueden ser donados, pero ya no son capaces de funcionar como un todo; eso es la muerte», señala el científico. Ramakrishnan lleva años estudiando procesos relacionados con las células, las proteínas y el envejecimiento, y parte de una idea sencilla: puede haber tejidos que todavía conserven actividad, aunque el cuerpo ya haya perdido la capacidad de mantener todos sus sistemas funcionando de forma coordinada.

Venki Ramakrishnan: «Cuando morimos, la mayoría de nuestras células siguen vivas, por eso nuestros órganos pueden ser donados»

No todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma duración ni reaccionan de la misma manera. Algunas se renuevan constantemente, otras duran mucho más y millones de ellas desaparecen cada día sin que eso tenga nada de extraordinario. Y cuando se produce la muerte sucede algo parecido, aunque a otra escala. Cuando la circulación se detiene, los tejidos dejan de recibir oxígeno y nutrientes con normalidad y empiezan a deteriorarse. Pero ese proceso no es instantáneo y con ello, hay células que aguantan más tiempo y determinados órganos pueden conservarse durante unas horas si se mantienen en condiciones adecuadas.

Eso explica la donación de órganos. Un hígado, un riñón o ciertos tejidos todavía pueden conservar células viables aunque la persona haya fallecido. Para Ramakrishnan, este ejemplo sirve además para entender mejor que la vida depende de que todas las partes del organismo trabajen juntas. Una célula puede seguir activa por separado y, aun así, el cuerpo del que formaba parte haber dejado de vivir.

Qué ocurre mientras envejecemos

La otra gran cuestión que interesa a Ramakrishnan es lo que pasa antes de llegar a ese punto. ¿Por qué envejecemos? La respuesta no está en un único mecanismo y tampoco existe una edad concreta en la que el cuerpo empiece, de repente, a deteriorarse. «Una de las causas del envejecimiento es la acumulación de daños en los genes del ADN», explica. Durante toda la vida nuestras células sufren alteraciones y el organismo va reparando muchas de ellas. Con el tiempo, ese sistema deja de ser igual de eficaz y algunos daños terminan acumulándose.

Las proteínas tienen mucho que ver con todo esto. Ramakrishnan recuerda que buena parte de la información que contienen nuestros genes sirve precisamente para fabricar proteínas, necesarias para miles de funciones dentro del organismo. Intervienen en reacciones químicas, dan estructura a los tejidos, permiten que las células se comuniquen y participan en procesos que están ocurriendo de forma continua mientras estamos vivos. Pero cuando el cuerpo empieza a controlar peor su producción, reparación o eliminación, aparecen problemas que también están relacionados con el envejecimiento.

Los ribosomas y el Premio Nobel

Ramakrishnan conoce especialmente bien este terreno. En 2009 recibió el Premio Nobel de Química junto a Thomas A. Steitz y Ada Yonath por sus estudios sobre la estructura y funcionamiento del ribosoma. El ribosoma es una pequeña maquinaria situada dentro de las células que se ocupa de fabricar proteínas a partir de las instrucciones contenidas en la información genética. Es decir, toma esas instrucciones y va uniendo aminoácidos hasta construir la proteína que la célula necesita.

Puede parecer un detalle microscópico, pero es uno de los procesos básicos de la vida. De este modo, el estudio de los ribosomas ha permitido comprender mejor cómo funcionan nuestras células y también ha tenido aplicaciones médicas importantes, entre ellas el desarrollo y funcionamiento de determinados antibióticos. De ahí que Ramakrishnan se muestre tan interesado en lo que ocurre con las proteínas a medida que envejecemos y como cuando esa maquinaria empieza a perder precisión, las consecuencias se dejan notar en todo el organismo.

Su consejo para envejecer mejor no tiene ningún secreto

Hablar de longevidad se ha convertido en algo habitual. Cada poco tiempo aparece un suplemento, una dieta o un tratamiento que promete retrasar el envejecimiento y, en algunos casos, casi detenerlo. Ramakrishnan es mucho más prudente. Su recomendación tiene poco de revolucionaria: «Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio es más efectivo que cualquier medicina antiedad que haya en el mercado».

La ciencia continúa investigando cómo se podría retrasar el deterioro asociado a la edad y existen líneas de trabajo muy prometedoras, pero eso no convierte en eficaces todos los productos que se venden bajo la etiqueta de «antienvejecimiento» Para el científico, además, vivir más años no debería ser el único objetivo. Importa también cómo se viven. Llegar a edades muy avanzadas sirve de poco si esos años están acompañados de enfermedad o una pérdida importante de autonomía.

Ramakrishnan desarrolla muchas de estas ideas en su libro Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality. Nacido en India en 1952, comenzó estudiando Física antes de orientar su carrera hacia la biología molecular y llegó posteriormente a presidir la Royal Society británica.