Bustinduy amenaza a Booking con una multa de hasta 100.000 euros por ofrecer pisos turísticos en zonas ocupadas de Palestina

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una nueva ofensiva contra la plataforma Booking por ofrecer en su web pisos turísticos en zonas ocupadas de Palestina. Pese a que la actividad señalada de la compañía se estaría desempeñando fuera de España, el departamento del ministro Pablo Bustinduy anunciaba esta semana la apertura de expediente a «una plataforma» de servicios turísticos que opera en el territorio nacional por «publicidad ilícita».

Este periódico se ha puesto en contacto con diferentes plataformas que anteriormente fueron acusadas de cometer la misma «ilegalidad». Sin embargo, tras un primer requerimiento de Consumo en el que ordenaba a seis compañías la eliminación de 138 anuncios, todas ellas borraron sus inmuebles en alquiler en territorio palestino, excepto una. De hecho, en un comunicado, los de Bustinduy subrayan que esta empresa «no eliminó» esos alojamientos turísticos «pese a la exigencia de Consumo a hacerlo».

Según aseguran fuentes del sector y tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, la plataforma Booking todavía muestra en su catálogo virtual numerosos apartamentos vacacionales en zonas ocupadas del territorio palestino.

En el mapa interactivo de la web se puede comprobar la permanencia de pisos turísticos en Cisjordania, en ciudades como Jericó, Ramala o Nablus. Además, todavía muestra varios apartamentos en zonas de Israel que lindan por el oeste con la Franja de Gaza. Algunos incluso por un significativo precio de 191 euros la noche, rebajado a 172 euros.

Este periódico se ha puesto en contacto con Booking, pero la compañía ha declinado hacer declaraciones al respecto. Únicamente se ha limitado a añadir que todavía no han recibido la advertencia del Ministerio de Consumo.

Bustinduy se acoge al Real Decreto-Ley

El Ministerio de Consumo se ha cubierto las espaldas para exigir la paralización de la actividad privada de las compañías en Palestina con el Real Decreto-Ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. Concretamente, en el artículo 4 de esta norma, el Gobierno estableció como «ilícita» la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos.

El ministerio ya había advertido de que las plataformas que no retirasen o bloqueasen su acceso desde España a ese contenido podrían enfrentarse a otras acciones por parte de Consumo, y esta semana ha anunciado la apertura de expediente a la única multinacional que no retiró sus anuncios.

En conversación con este medio, el departamento de Bustinduy ha señalado que no puede aportar detalles sobre un expediente todavía en curso, pero aclaran que, por el momento, sólo hay una entidad investigada, puesto que las demás, tras ir «rastreando y enviando» avisos, han ido eliminando dichos pisos turísticos para no afrontar las multas.

Para el departamento de Bustinduy, estas prácticas podrían ser constitutivas de una infracción que, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, «en caso de concurrir agravantes, podría calificarse como grave, con multas de hasta 100.000 euros o de hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido como consecuencia de dichas prácticas».

Desde el Gobierno señalan que los anuncios identificados «son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado publicados en diciembre en el Boletín Oficial del Estado».

En este sentido, apelan al anteriormente mencionado Real Decreto-ley, pues asumen los de Sánchez que «responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel».