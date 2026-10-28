Llegamos al miércoles 28 de octubre y como cualquier otro día entre la semana, moverse en coche por Madrid puede requerir paciencia y también que nos fijemos bien en el precio de la gasolina. Hoy se producirán como siempre, desplazamientos por trabajo, colegios o recados, pero antes de coger el coche es básico saber a cuánto está el litro de gasolina o de diésel así que nada como hacer consulta al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta es la herramienta a la que las gasolineras reportan siempre datos actualizados, de modo que si has de coger el coche hoy a primera hora ya tenemos el precio de la gasolina y dónde están las gasolineras y estaciones de servicio más baratas tanto en lo que se corresponde a la gasolina como al diésel. Recordemos además la rebaja de 20 céntimos el litro que actualmente se aplica, y que si bien nos permite ahorrar un poco, todavía parece insuficiente sabiendo cómo en muchos casos el precio está más que disparado. Veamos entonces dónde repostar más barato y con ello, ahorrar un poco a la hora de llenar el depósito.

Precio de la gasolina hoy 28 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según lo que señala el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Madrid.

Gasolina 95

Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.525 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.529 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.549 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.549 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.559 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.559 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.559 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Morafuel. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.579 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.779 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.779 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.779 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.789 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.794 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.795 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.809 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Carrefour . Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 13. Precio: 1.809 €/l .

. Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 13. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.809 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.814 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.698 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.699 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.699 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: 1.699 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.699 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.699 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.729 €/l.

Con los listados que hemos enumerado ya sabes hacia donde dirigirte hoy miércoles en Madrid, pero en el caso de que desees hacer consulta en otro momento, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y ver datos actualizados buscando además las gasolineras a través de un mapa que te permitirá ver la información de forma más detallada tal y como te mostramos a continuación a modo de ejemplo: