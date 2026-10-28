El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, recuperará el delito de incitación a desórdenes públicos que suprimieron PSOE y Podemos en 2022, según ha podido saber OKDIARIO.

Esta medida forma parte del plan de Feijóo para «poner orden en las calles» del país en caso de llegar a la Moncloa tras desbancar al jefe socialista del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Precisamente, el presidente del PP incluyó en su agenda este miércoles una visita a Barcelona para apoyar a los afectados por los disturbios de la extrema izquierda que tuvieron lugar en la capital catalana el pasado sábado 24 de octubre. Unos episodios violentos que se saldaron con 130 detenidos, 14 agentes heridos y cuantiosos destrozos en comercios y mobiliario urbano.

En concreto, Feijóo se compromete a «recuperar y ampliar el castigo específico de la difusión pública de mensajes o consignas que inciten a cometer actos violentos o refuercen la decisión de hacerlo, suprimido por la reforma penal del PSOE de Sánchez y Unidas Podemos en 2022», avanzan fuentes populares.

La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que tuvo su origen en una proposición de ley registrada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, eliminó el artículo 559 del Código Penal, que castigaba la distribución o difusión pública de mensajes que incitaran a los desórdenes públicos.

De esta manera, los populares ya advierten de que con Feijóo en la Moncloa, «organizar la violencia tendrá consecuencias». Una violencia callejera que se ha visto en los últimos días en La Coruña, Barcelona y Bilbao, con el Gobierno de Sánchez mirando hacia otro lado.

Así, el líder del PP también se compromete a «ampliar el castigo de la provocación, la conspiración y la proposición para que alcance a todas las modalidades de desórdenes públicos violentos, así como a quienes preparen incendios o daños graves en el marco de estos disturbios», reza en la propuesta de los populares.

«Incautación anticipada»

Del mismo modo, el plan de Feijóo contempla «reforzar la cobertura legal y la seguridad jurídica de la actuación policial preventiva ante indicios objetivos de violencia organizada, incluida la incautación anticipada de instrumentos peligrosos, la identificación de quienes ocultan su rostro y la disolución de concentraciones violentas».

Este martes, en el acto de presentación de la lista electoral por Madrid al Congreso de los Diputados, el presidente del PP ya avanzó que recuperará el agravante —eliminado también por el Gobierno de Sánchez en 2022— de cometer actos violentos con la cara tapada, y que incrementará las penas cuando los disturbios se convoquen a través de las redes sociales. «Vamos a actuar. No puedo aceptar que el ministro del Interior esté ausente», señaló en referencia a Fernando Grande-Marlaska, al que criticó que esté desaparecido estos días.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se desplazó hasta Bilbao y allí denunció que los altercados del pasado lunes no son «hechos aislados». «Se sembró el caos por parte de un grupo de salvajes de extrema izquierda, auténticos fascistas y delincuentes, a los que el Gobierno de Sánchez no puede, no sabe o no quiere controlar», enfatizó.

Acompañado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y de la secretaria general del PP vasco y cabeza de lista por Vizcaya al Congreso, Esther Martínez, Tellado recalcó que «esta violencia es responsabilidad directa del Gobierno». «Han perdido la calle y bajan los brazos ante quienes la incendian», sentenció.

«La culpa es de los cafres de extrema izquierda que siembran el miedo y la ruina. Y la responsabilidad es de este Gobierno que tiene tiempo de todo menos de cumplir con su primera obligación: garantizar el orden y la ley y proteger a los ciudadanos y a su medio de vida», apostilló en el barrio bilbaíno de Deusto, donde la kale borroka agredió a viandantes y destrozó el mobiliario urbano.