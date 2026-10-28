Marlaska manda a la UPR a desalojar a los policías encerrados en Interior mientras permite la acampada de Sol

Los agentes encerrados salen de madrugada: "No salimos voluntariamente, nos sacan"

Los encerrados tienen claro que "si nos va a sacar, será por la fuerza; voluntariamente no salimos"

"Los agentes de la UPR están amenazando a los encerrados con que va a ser acusados de un delito de desobediencia si no salen"

Marlaska manda a la UPR a desalojar a los policías encerrados en Interior mientras permite la acampada de Sol
Policía de la UPR en el Ministerio donde están encerrados sus compañeros.

El Gobierno sanchista no quiere que ningún imprevisto malogre su estrategia en la campaña electoral y el encierro de policías y guardias civiles que exigen mejoras laborales de este martes le ha pillado desprevenido. Por eso, pocas horas después de que 16 policías y guardias se encerraran en la sede de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior para que se les reconozca la profesión de riesgo, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha enviado  cinco unidades policiales de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción). Su misión, despreciable: les ha enviado para presionar a unos compañeros que luchan por mejorar sus propias condiciones laborales y para desalojarlos.

Tras entrar a la sede para hablar con ellos, uno de los encerrados ha informado de que «el jefe de grupo de la UPR nos ha preguntado cuál es nuestra intención y nos ha preguntado nuestra filiación». Otro ha revelado que «nos ha dicho que nos vayamos». Lo que sí tienen claro es que «si nos va a sacar, será por la fuerza; voluntariamente no salimos».

Poco después de la 1:00 de la madrugada de este miércoles, los policías y guardias encerrados han empezado a abandonar el encierro: «No salimos voluntariamente, nos sacan», ha asegurado uno de los agentes al programa Código 10 que capitanea Nacho Abad. Otros agentes que abandonaban la sede ministerial aseguraban que «no queremos comprometer a los compañeros a sacarnos por la fuerza».

Según han revelado a OKDIARIO desde el SUP, «los agentes de la UPR han  amenazado a los encerrados con que, si no se iban del Ministerio, iban a ser acusados de un delito de desobediencia».

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