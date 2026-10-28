El pagador de Zapatero financió los viajes secretos del hermano de Delcy a Madrid antes del ‘Delcygate’

Francisco Flores, el amigo y pagador de José Luis Rodríguez Zapatero, financió los viajes secretos a Madrid de Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, los meses antes de la noche del Delcygate.

Jorge Rodríguez visitó Madrid en tres ocasiones en el último trimestre de 2019 pese a estar sancionado por EEUU y Canadá. El entonces ministro de Comunicación e Información de Venezuela disfrutó de una estancia de lujo en la capital de España que fue pagada por el empresario vinculado al chavismo, Francisco Flores.

Flores era una persona muy cercana al Gobierno de Nicolás Maduro. Tenía excelentes relaciones con los dirigentes del chavismo con los que hacía negocios. Francisco Flores era un gran empresario del sector inmobiliario y petrolero de Venezuela. Sus operaciones debían pasar por el régimen comunista con el que entabló sólidas relaciones.

Tanto es así que era el empresario al que los chavistas pedían dinero para sus viajes. En el caso de Madrid, Francisco Flores dio más de 100.000 euros para que a Jorge Rodríguez y a sus acompañantes no les faltase de nada. El hermano de Delcy Rodríguez viajó con su mujer e hijos, a los cuales también se les financió la estancia.

Flores pagó conductores privados 24 horas, restaurantes de lujo y hasta un alojamiento en Retiro, la zona más cara de Madrid. También le compraron botellas de Ron Santa Teresa y hasta ropa de abrigo en tiendas de lujo porque tenía frío durante sus viajes en pleno otoño.

Rodríguez disfrutó de gastos pagados muy elevados que incluso sorprendieron al propio Francisco Flores. No imaginaba que pudieran gastar tanto.

Zapatero le presentó a su testaferro

Francisco Flores también conocía a José Luis Rodríguez Zapatero desde hace años. Ambos se conocieron en Caracas cuando al ex presidente de España se lo presentaron como un potente empresario venezolano. Los líderes chavistas le ponían avión privado y hasta una casa a Zapatero para que visitase el país.

Flores se hizo muy amigo de Zapatero y empezaron a tener interlocución directa. El ex presidente llegó a presentarle a su testaferro Julio Martínez Martínez en Caracas y también hubo mucha afinidad entre ellos.

El venezolano era muy cercano a Zapatero e incluso financió algunos de sus proyectos, como la consultora Análisis Relevante que creó Julio Martínez Martínez. Le pagó 140.000 euros en dos transferencias que llegaron a España desde Venezuela.

Flores no sólo conocía a Zapatero en España. También tenía contacto con Víctor de Aldama, al que le pagó 300.000 euros en concepto de arras por un contrato millonario que se hizo con la empresa Apamate. Estos pagos se investigan en la causa sobre la presunta financiación ilegal del PSOE.

Flores quería instalarse en España

Francisco Flores conocía muy bien España. Fuentes consultadas aseguran que incluso se planteó la idea de mudarse a Madrid para recibir un tratamiento médico. También quiso trasladarse con su hijo pequeño a España y estuvo un tiempo buscando casa. Finalmente, no llegó a trasladarse de forma definitiva. Francisco Flores murió el pasado mes de febrero en Panamá tras una larga enfermedad.