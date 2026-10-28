La psicología dice que las personas que prefieren leer libros en papel en lugar de en digital no son más clásicas: en realidad retienen mejor la información y la cronología del texto

Aunque ya todo esté digitalizado: la agenda, el reloj, los libros, la música, todavía hay personas que prefieren leer libros en papel. En realidad, no son más clásicas, sino que retienen mejor la memoria. Leer en papel ofrece diversidad de beneficios para reactivar el cerebro. Así lo especifican algunos estudios como el European Conference on Information Systems (ECIS), que concluyó que las diferencias entre un libro impreso y uno digital son amplias.

Por ejemplo, el digital no suele ofrecer el olor reconocible de un libro nuevo, ni sus características físicas, no se puede tocar, etc. algo que sí dan los libros en papel, toda una experiencia que va más allá de la lectura y la historia que cuenta. El estudio especifica que se dice que la digitalización de la industria editorial conlleva el fin del libro físico. Pero, muchos mercados nacionales de libros se resisten a adoptar el cambio tecnológico. La resistencia de los consumidores a los libros electrónicos se considera generalmente como resultado de los altos precios y las deficiencias de la tecnología de lectura electrónica.

Cómo son las personas que prefieren leer libros en papel

Existe evidencia de que las diferentes sensaciones táctiles de un libro físico desempeñan un papel importante en la aceptación del libro electrónico, especialmente en entornos de ocio. De ahí que quienes prefieren los libros en papel son curiosos y además viven mejor esa experiencia que supone ir a la librería, comprar, tocar, ver el libro, olerlo, ojearlo y más.

Una encuesta de El Foro del Papel, que analiza la convivencia de los formatos físicos y digitales a la hora de difundir la cultura, establece que el libro en papel mantiene su posición como formato preferido por los lectores. De hecho, el 45,7% de los encuestados asegura que, en su día a día, prefiere leer los libros en papel, mientras que el 31,8% se decanta por los soportes digitales y el 18,7% combina habitualmente ambos formatos.

En Neurorachel, la especialista en Neurología, Raquel A. Fructos comenta que el cerebro funciona como un músculo: se entrena. Y la lectura es una de las herramientas más potentes para llevar a cabo ese entrenamiento.

La aparición de los ebook en el mercado creó una «batalla» donde la sociedad se dividió entre los que apostaron por la comodidad de las nuevas tecnologías frente a los siguen valorando mas (y prefiriendo) el contacto físico de un buen libro.

Como hemos comentado, la experta destaca que los lectores más «tradicionales» valoran su aroma a hojas nuevas, el pasar página a página, su contacto, escribir pequeñas anotaciones con los típicos post-it, subrayar a lápiz sus frases favoritas o almacenarlos en su estantería como pequeños tesoros individuales.

Características de los que leen libros físicos

Buscan una experiencia más inmersiva

Estudios sobre lectura concluyen que muchos lectores perciben el papel como más favorable para concentrarse, especialmente en textos largos.

Menos problemas en la salud visual

Un estudio de Science Direct de seguimiento ocular dio a conocer que un procesamiento más superficial en pantalla en determinadas condiciones y diferencias en comprensión y experiencia de lectura. Si leemos libros en papel podemos tener menos posibilidades de sufrir algún problema visual que si lo hacemos a través de las pantallas.

Disfrutan de una lectura lenta y larga

A diferencia del mundo digital, que es más rápido y menos pausado, los que leen libros en papel prefieren la quietud, la calma, valoran el tiempo para leer textos largos y lo disfrutan.

Suele valorar más la concentración y la lectura sin distracciones

En una encuesta internacional a más de 10.000 estudiantes universitarios, la mayoría prefería el papel para textos académicos y muchos afirmaban concentrarse y recordar mejor la información en este formato, especialmente cuando los textos eran largos.

El componente físico del libro puede influir en la experiencia

Las páginas, la posición física dentro del libro, los capítulos y la posibilidad de manipularlo proporcionan referencias espaciales y táctiles que pueden ayudar a construir una representación mental del texto, según determinan en Frontiers.

No son anti tecnológicos

Si bien a muchos les parece que quienes escriben o leen en papel son personas anticuadas, más mayores y que huyen de la tecnología, no tiene porqué ser así. También suelen tener móvil, Tablet o pasarse el día escribiendo en un ordenador. Diversas investigaciones muestran que la preferencia depende también de la tarea, la longitud del texto y el contexto.