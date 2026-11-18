Es una de las escenas más conmovedoras que haya pasado ante los ojos de España en los últimos tiempos, y eso que, desgraciadamente, la actualidad nacional nos ha deparado en estos años un sinfín de imágenes tristes y desoladoras. Fue el pasado jueves, en las dependencias que la Policía Nacional tiene en Oviedo, donde se celebró la ceremonia de despedida de Juan José Rodríguez, subinspector de guías caninos, de 65 años.

Jota, como afectuosamente era conocido, fue asesinado junto a su pastor alemán Deny el pasado 10 de noviembre al estallar una mochila con explosivo colocada por un delincuente en el portal de un edificio de viviendas de la capital asturiana. La deflagración también hirió gravemente a un agente del TEDAX, Francisco García, veterano de la lucha contra ETA en el País Vasco. El desactivador de explosivos estaba inspeccionando el artefacto junto a Jota y Deny. A la espera del definitivo esclarecimiento de los hechos, lo que es seguro es que los agentes evitaron con su actuación una masacre entre los vecinos del barrio ovetense de Villafría.

El delincuente, que había disparado en el mismo portal a una joven de 17 años, también fuera de peligro como el TEDAX, dejó la mochila encima de los buzones del portal con la criminal intención de reventar las conducciones de gas de la finca para volarla entera, según los propios vecinos.

Somos muchos los ciudadanos que deseamos que sacrificios como el de Jota se vean acompañados de gestos de cercanía hacia nuestros héroes, pues fueron notorias las ausencias de Sánchez y de Grande-Marlaska en su ceremonia de despedida. Y, sobre todo, que conlleven por fin el reconocimiento del riesgo que entraña la profesión de quienes se juegan la vida diariamente por defender la del resto de los españoles sirviendo en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La emotiva imagen que nos dejó la despedida de Jota fue la de la urna con sus cenizas, depositada sobre un sencillo túmulo con la bandera de España, junto a la foto de su perro Deny. A su lado estaba presente también su compañera inseparable en estos últimos años: Harley, una perrita especialista en la detección de explosivos, ya retirada, que el agente policial iba a adoptar en su jubilación, para la que sólo le restaba un mes.

«No conocía personalmente al subinspector Juan José Rodríguez, pero sabía muy bien de su fama: una persona maravillosa y un profesional como la copa de un pino, con una grandísima experiencia. Ya puedes imaginar el dolor que su muerte nos ha producido a todos los que hacemos este trabajo». Quien me habla así de Jota es un buen amigo, guía de perros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, experto en detección de explosivos, que también pone su vida al tablero por los demás con sus inseparables agentes caninos, como la puso Jota.

A este servidor público le conmovió también la imagen de las cenizas de su compañero junto a su perrita Harley. Las emociones de estos hombres duros no están a flor de piel porque vibran profundas en el corazón. Porque Harley es una springer spaniel como uno de los tres perros con los que mi interlocutor realiza hoy su trabajo. Otro es un drahthaar. La tercera es un pastor belga malinois.

Esta malinois es uno de los canes que más joven ha entrado en servicio en España. Se dio de alta con sólo once meses. Ahora tiene ocho años. Cuenta con una distinción por su brillante trayectoria, con varios servicios notables. Además, es campeona nacional militar en la detección de explosivos. «No puedo hablar de ella sin que se me caiga la baba. Me ha hecho tocar el cielo en varias ocasiones», dice su guía.

Es más corriente de lo deseable que un agente se vea en situaciones de alto riesgo. «Es nuestro trabajo. Siempre pensamos que la amenaza es real, que hay explosivo. Una de las cosas fundamentales de nuestro entrenamiento es no mostrar nerviosismo, que el perro detecte que estás tranquilo. Es muy importante en ese momento previo el contacto del guía con su perro, tener a éste a tu lado, transmitirle tu seguridad, antes de ejecutar las técnicas que utilizamos en estas situaciones», explica. «En estas misiones los perros serán siempre insustituibles. Hazte a la idea de que los seres humanos tenemos entre cinco o seis millones de células olfativas: los perros tienen entre doscientos y trescientos millones», ilustra este guía de canes.

También me explica los dos factores clave de lo que se denomina en términos policiales «el binomio», la pareja que trabaja junta, inseparable, en este caso el guía y el perro. «Uno de los elementos es el vínculo entre ambos, el lazo de afecto y lealtad que nos une, así como los cuidados que le procuras, como cuando hablas con él, lo cepillas o paseas por el campo. Y el otro es la motivación, para que el perro haga lo que le has enseñado a hacer, y para esto es fundamental que le apasione lo que hace».

Aquí entra otra de las claves más singulares del trabajo del guía y su perro. «Lo que para nosotros es una profesión, para ellos es un juego. Ellos hacen lo que están enseñados a hacer, como es el caso de la detección de explosivos, para obtener de recompensa lo que más les gusta en la vida, que es jugar con su guía. Para eso usamos una pelota o un rodillo, que es lo que le damos de premio cuando encuentran lo que nosotros queremos que encuentren. Esa es su motivación, encontrarlo para después jugar», cuenta este experimentado agente.

¿Qué pasaría por la cabeza de Jota cuando localizaron la mochila? ¿Qué estaría haciendo su compañero de cuatro patas? Seguro que Deny le estaría mirando continuamente, atento a sus indicaciones, porque nada querría más en ese momento que complacer a su guía. Ese es el vínculo: ser un agente más que pone toda su nobleza, lealtad y coraje para ayudar a su compañero.

El pastor belga que actúa con el agente que me ha ayudado generosamente con este artículo apunta por su edad a un próximo retiro. Pero su guía está convencido de que puede seguir dando todavía buenos servicios. «Cuando yo sepa que ya no pueda trabajar, seré el primero en decirlo», afirma. Los perros retirados del servicio por una u otra razón, en la Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, tienen una vía para la adopción a través de la Fundación Benemeritum y de Héroes de Cuatro Patas, que realizan una magnífica labor. «A la pastor belga me la quedaré. Merece que se venga a casa por todo lo que ha hecho», reconoce su guía.

Este mismo destino esperaba a Harley en casa de Juan José Rodríguez para compartir el tiempo de la próxima jubilación de éste. Ya no podrá ser. El subinspector entregó su vida junto a su nuevo compañero Deny para salvar la de los vecinos del inmueble de Oviedo. El último servicio a España de un agente ejemplar, admirado dentro y fuera de Policía Nacional, lo cumplió al lado de uno de los más leales compañeros que uno pueda tener en la vida.

Deny no sabía lo que es la patria, el deber o la ley, pero una caricia de Jota le bastaba para sentirse parte de la misión de aquel buen hombre comprometido día a día en el servicio a su nación. Descanse en paz.