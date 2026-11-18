Lo del bluff lo dijo la ex presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz en el programa de Susanna Griso este lunes. Que Yolanda Díaz había sido un bluff. No sé si se había referido a ella de esta forma anteriormente, pero, después del fracaso de su candidatura a la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo vio oportuno. Ahora que vive horas bajas muchos se atreven a criticarla. Pero otros llevábamos tiempo perplejos cada vez que se la veía en un acto o en una rueda de prensa y abría la boca. Yolanda Díaz es una mujer que ha hecho saltar el techo de cristal del Principio de Peter tantas veces que ya perdimos la memoria. Aunque sin perjudicarse en la comparación: ha sido el Gobierno de las Montero y de los Ábalos. Nada más que decir.

Se va in bellezza, como ella sola sabe, dejando una perla para la posteridad en el debate de candidaturas en Ginebra: «La propia OIT nos dice que fallecen más de 18.000 millones de personas trabajadoras en el mundo debido a la emergencia climática». ¡18.000 millones! La población mundial actual ronda los 8.300 millones de habitantes. Según esa cifra, el cambio climático mata cada año a más del doble de personas de las que existen en el planeta. Los estragos son, literalmente, apocalípticos. Algunas crónicas recogen que dijo «18 millones», aunque yo he visto el vídeo y se oye ese «mil». Podría haber sido un lapsus, claro. Quien tiene boca se equivoca (yo, hace años en un programa de radio, también le puse un cero extra a algo, un horror), pero 18 millones ya sería una exageración brutal respecto a los datos reales de la OIT —unas 19.000 muertes anuales por calor excesivo, más otras cifras de cientos de miles por contaminación, pesticidas o radiación UV—. O que se le dan mal los números y no se entera. No olvidemos que, aunque el de las muertes climáticas globales lo tiene claro, nunca supo decirnos cuántos parados hay en España. El dato de los fijos discontinuos que no trabajan sigue en el limbo estadístico.

Humor aparte, la candidatura ya estaba condenada desde el día en que, en la audiencia de Ginebra, mostró sus grandes carencias. Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, aseguró que «no fue capaz de responder a ninguna pregunta concreta». También fue la única aspirante que no abrió la boca en inglés. Aunque los idiomas de trabajo de la OIT son inglés, francés y español, los otros candidatos se apañaron. Ella no. Mal por ella. Ha perdido un sueldo internacional que ronda los 226.000 euros anuales (base + representación + vivienda y demás prebendas ONU). El Gobierno de Sánchez había dopado la operación con aportaciones voluntarias extras: 1,7 millones adicionales a la OIT y varios millones más a la FAO (donde Luis Planas intentaba lo propio). España llevaba años regando estos organismos con decenas de millones. Todo para que la protegida se plantara en Ginebra y acabara retirándose horas antes de la votación, acusando a la cúpula sindical internacional de impedirle «la libertad de voto» y de llevar a la OIT a «la peor crisis de su historia».

Al final, Gibert Houngbo (de Togo) fue reelegido por aplastante mayoría. Como le leí a un tuitero despiadado: «La candidatura de la Yoli a la OIT era como la del Chiquilicuatre a Eurovisión… pero esta vez se ve que no habíamos pagado lo suficiente». Tras semanas presionando para dividir el voto y conseguir alguna posibilidad, Yolanda Diaz ha acabado diciendo que se marcha para preservar la unidad sindical. Que se retira de la carrera por generosidad, para evitar la división en el mundo sindical. Un auténtico bluff, que dijo su tocaya de apellido.