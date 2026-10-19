La tetralogía de los Beatles será tan ambiciosa como arriesgada: 4 películas, 400 millones de dólares y un estreno simultáneo en cines

Junto a las adaptaciones del mundo de los videojuegos, los biopics musicales son una de las tendencias que imperan en el lado más comercial del Hollywood actual. Pero ningún proyecto de dicha tipología ha sido jamás tan ambicioso como la tetralogía que Sony Pictures está preparando sobre la icónica banda de Liverpool: cuatro películas de los Beatles que han costado la friolera cifra de 400 millones de dólares.

Dirigidas por Sam Mendes, el responsable de American Beauty y 1917, el estudio lanzará cuatro cintas, una por cada miembro de la banda. Sin embargo, la temeridad financiera no termina en su partida financiera, ni siquiera en el número de producciones que asume la saga. La idea del director británico y de la major es la de estrenar las historias de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr de forma simultánea. Es decir, que los espectadores podrán ver dichas historias la misma semana e incluso el mismo día. Aunque la productora sabe a la perfección que esto último ocurrirá de forma residual. No obstante, en un tiempo realmente tan complicado para el mercado de la exhibición… ¿Es una buena idea lanzar a la vez las cuatro películas, corriendo el riesgo de que compitan entre ellas y el resto de la oferta cinematográfica del momento?

Las cuatro películas de Los Beatles se estrenarán a la vez: una jugada promocional de alto riesgo

La marca de los Beatles sigue siendo una de las más fuertes y rentables de la historia. Han vendido más de 600 millones de discos en todo el mundo y su reclamo trasciende lo musical, con toda una serie de gigantescos ingresos generados a través del merchandising.

Pero la cuestión que deberá enfrentar el legado audiovisual definitivo de la tetralogía es saber si el fenómeno fan y el valor de la propiedad intelectual son más fuerte que los números peyorativos que atesoran las salas. Porque a pesar de fenómenos comerciales recientes como La Odisea, Spider-Man: No way Home y Obsession, la industria sigue viviendo momentos delicados para la asistencia del patio de butacas. Y sacar cuatro películas a la vez, supone una amenaza de descalabro real si sólo una de ellas no funciona bien en la cartelera.

Cada una de las películas de los Beatles necesita recaudar entre los 250 y los 300 millones de dólares para entrar en su punto de equilibrio financiero y comenzar a generar beneficios. La apuesta total no tiene precedentes, convirtiendo las múltiples proyecciones en un evento cinematográfico que, de seguro, generará una gran expectación con la permanencia de las cuatro películas en la misma ventana de la cartelera.

Así se lo explicaba la productora Pippa Harris a la revista Variety: «La idea ahora es que las películas salgan en 2028, y queremos que la gente pueda experimentarlas en el cine durante el mismo periodo de tiempo, aunque no espero que vean las cuatro películas el mismo día (…) Nuestra esperanza es que la gente vea las cuatro.

¿Quién es quién en el reparto de las cuatro películas de ‘Los Beatles’?

El reparto estelar es el principal aliciente de la tetralogía de Los Beatles. Harris Dickinson será John Lenon, Paul Mescal hará de Paul McCartney, Joseph Quinn será George Harrison y Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr.

Los cuatro largometrajes de Los Beatles se estrenarán en abril de 2028.