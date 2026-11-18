A veces, las lecciones de vida más valiosas llegan en las conversaciones más sencillas. Es lo que ha ocurrido con un vídeo publicado en TikTok, en el que un jubilado responde con naturalidad a unas preguntas sobre la felicidad y los arrepentimientos. Su reflexión, breve pero profunda, ha conmovido a quienes la han escuchado: «Para mí, lo más importante es pedir disculpas con tus hechos, no con tus palabras».

«Sin querer, alguna vez le he hecho daño a mi prójimo»

La conversación comienza con una pregunta directa: si es feliz. La respuesta llega sin dudar: «Sí, claro». Pero cuando el entrevistador le pregunta si se arrepiente de algo en su vida, el hombre responde con una sinceridad que desarma: «¿Quién no?».

Al preguntarle de qué, el jubilado reconoce: «Sin querer, alguna vez le he hecho daño a mi prójimo. Quizás debería haber tenido más cuidado, no lo sé». El entrevistador intenta quitarle peso, recordándole que fue sin mala intención y que todos nos equivocamos, y le plantea que lo importante es pedir perdón. Es entonces cuando el hombre deja la frase que ha emocionado a tantos: lo más importante, para él, es pedir disculpas con los hechos y no con las palabras.

Por qué una disculpa necesita algo más que palabras

La reflexión de este jubilado coincide con lo que ha estudiado la psicología. Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos), liderado por el profesor Roy Lewicki, analizó en un estudio con 755 personas, publicado en 2016 en la revista Negotiation and Conflict Management Research, qué hace que una disculpa resulte eficaz. Identificaron seis elementos: expresar arrepentimiento, explicar qué salió mal, reconocer la responsabilidad, declarar el propósito de no repetirlo, ofrecerse a reparar el daño y pedir perdón.

Cuantos más elementos incluía una disculpa, mejor era valorada, pero no todos pesaban lo mismo. El más importante era reconocer la responsabilidad, y el segundo, ofrecerse a reparar el daño. Como explicó Lewicki, una de las críticas habituales a las disculpas es que hablar sale barato, pero comprometerse a arreglar lo que se ha hecho mal supone pasar a la acción. Curiosamente, el elemento que menos peso tenía era el propio «perdóname», que según los investigadores es el que se podría omitir si fuera necesario.

Una lección de vida que no conviene olvidar

Las palabras de este jubilado recuerdan algo que muchas veces olvidamos: que un «lo siento» dicho deprisa puede no ser suficiente si no va acompañado de un cambio real. Pedir perdón con hechos significa reparar el daño en la medida de lo posible, demostrar con el comportamiento que se ha aprendido del error y cuidar más a los demás a partir de entonces.

También deja otra enseñanza igual de valiosa: que se puede ser feliz y, al mismo tiempo, reconocer los propios errores. Nadie pasa por la vida sin equivocarse ni sin herir alguna vez, aunque sea sin querer. Lo que marca la diferencia, como resume este hombre con la sabiduría que dan los años, es lo que hacemos después.