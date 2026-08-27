El gesto de la alcaldesa de Jerez con Vivas: le cede su sitio en Europa para que traslade la invasión de Ceuta

La alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha dado un paso al frente para que la situación que atraviesa Ceuta tenga voz propia en las instituciones de la Unión Europea. La dirigente popular ha anunciado que cederá al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, uno de los cuatro puestos que corresponden a la FEMP en el Comité Europeo de las Regiones. Una decisión que permitirá a Ceuta incorporarse de inmediato a este órgano comunitario y trasladar directamente a Europa la realidad que vive la ciudad.

García-Pelayo ha realizado este anuncio durante su visita a Ceuta, donde se ha reunido con Vivas para abordar la situación generada tras los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas. La presidenta de la FEMP ha defendido la necesidad de que la ciudad autónoma tenga presencia en los foros europeos en los que se analizan cuestiones que afectan de manera directa a su seguridad, sus servicios públicos y su condición de frontera exterior de la Unión Europea.

«Es un orgullo para mí cederte mi puesto para que te conviertas en la voz de Ceuta y de España», ha señalado García-Pelayo durante su comparecencia. La alcaldesa de Jerez ha reclamado además al Gobierno de Pedro Sánchez que no aborde la crisis desde una perspectiva ideológica y que confíe plenamente en Vivas para afrontar una situación que, a su juicio, requiere una respuesta «ágil y eficiente».

La incorporación de Ceuta al Comité de las Regiones tendrá que ser convalidada formalmente por la Junta de Gobierno de la FEMP. La previsión es que esta reunión se celebre precisamente en Ceuta, reforzando así el respaldo institucional que la federación pretende ofrecer a la ciudad autónoma en un momento especialmente delicado.

Vivas ha recibido la decisión de García-Pelayo como un gesto de enorme importancia. El presidente ceutí ha recordado que «Ceuta es Europa porque es España hasta la médula» y ha defendido que la ciudad necesita trasladar directamente a las instituciones comunitarias las dificultades que afronta. Su objetivo es que Europa conozca de primera mano la presión que soporta Ceuta y que se estudien medidas específicas para una ciudad que constituye uno de los puntos de entrada a territorio europeo.

El presidente ceutí ha cifrado en unas 10.000 las personas que permanecen actualmente en la ciudad como consecuencia de la crisis migratoria, una cantidad equivalente aproximadamente al 15% de la población de Ceuta. Vivas ha advertido de que esta situación está generando una presión extraordinaria sobre los servicios públicos, la seguridad ciudadana, la sanidad y la convivencia.

«Ceuta sigue en la UCI», ha llegado a señalar Vivas, reclamando al Gobierno una actuación proporcional a la magnitud del problema. El presidente autonómico ha insistido en que la ciudad necesita recuperar la normalidad y ha defendido el retorno, de acuerdo con la legislación vigente, de las personas que entraron durante la invasión.

Manifestaciones en los Ayuntamientos

La FEMP también pretende elevar el respaldo a Ceuta al conjunto de los municipios españoles. García-Pelayo ha anunciado que el próximo 2 de septiembre se celebrarán concentraciones ante los ayuntamientos de toda España como muestra de solidaridad con la ciudad autónoma. La iniciativa busca convertir el apoyo institucional en una movilización de alcance nacional ante una situación que la federación considera «especialmente grave».