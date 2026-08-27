El Gobierno de Pedro Sánchez ha desplazado a Huelva a agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil para reforzar la lucha contra el narcotráfico en las costas onubenses. Sin embargo, los agentes destinados a esta misión se encuentran en unas instalaciones que presentan unas condiciones muy alejadas de las que cabría esperar para un grupo de élite del Instituto Armado: módulos prefabricados deteriorados, espacios extremadamente reducidos y unos alojamientos que, según las imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO, requieren una importante puesta a punto.

Los módulos se encuentran en la base militar de El Picacho, situada a pocos kilómetros de Mazagón y junto a la carretera N-442. Se trata de unas construcciones prefabricadas que no responden precisamente a la imagen de unas instalaciones modernas y acondicionadas para albergar a los agentes desplazados a una zona en la que tienen encomendada una misión especialmente sensible: combatir el narcotráfico que opera en la costa de Huelva.

Las imágenes muestran el reducido tamaño de estos módulos, concebidos prácticamente como pequeños habitáculos de campaña. En su interior apenas hay espacio para los elementos básicos: un armario, un par de colchones, además de un pequeño cuarto de baño. El conjunto evidencia el carácter provisional y precario de unas instalaciones que, pese a ello, están siendo utilizadas para alojar a agentes de la Guardia Civil.

Especialmente llamativo resulta el tamaño de los aseos. El espacio destinado al baño es extraordinariamente reducido, con un plato de ducha que apenas rondaría el medio metro cuadrado y un cuarto de baño que, a simple vista, tendría poco más de dos metros cuadrados. Unas dimensiones que dejan poco margen incluso para moverse con comodidad dentro de la estancia y que reflejan las limitaciones de estos módulos.

A ello se suma el estado general de las construcciones. Desde el exterior se aprecia el deterioro de los módulos prefabricados, mientras que el interior tampoco presenta unas condiciones especialmente cuidadas. De hecho, los agentes desplazados han tenido incluso que acometer tareas de limpieza utilizando lejía antes de poder utilizar con normalidad algunas de estas dependencias.

El desmantelamiento del OCON-Sur

El movimiento se produce además en un escenario posterior al desmantelamiento del OCON-Sur, la estructura especializada que durante años concentró buena parte de los esfuerzos de la Guardia Civil contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Andalucía. La llegada del GAR pretende reforzar la respuesta frente a estas redes, especialmente en un momento en el que las rutas marítimas del narcotráfico continúan utilizando el litoral andaluz.

La situación contrasta además con la reclamación que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez para que reactive el OCON-Sur, desmantelada en 2022 por Fernando Grande-Marlaska. Moreno ha reclamado su recuperación ante la escalada de la actividad de las mafias y la falta de medios suficientes para hacerles frente, especialmente después de los últimos episodios violentos registrados en Andalucía, como, por ejemplo, el tiroteo mortal en plena calle de Isla Cristina.

El presidente andaluz considera que la desaparición del OCON-Sur ha contribuido a debilitar la respuesta frente a unas organizaciones criminales cada vez más violentas y reclama que el Estado vuelva a contar con una unidad específicamente dedicada a perseguirlas. La petición llega precisamente cuando Interior recurre al despliegue de unidades como el GAR para reforzar la lucha contra el narcotráfico en puntos especialmente sensibles como la costa de Huelva.