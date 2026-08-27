El Tesoro de Villena ha sido robado la madrugada de este jueves, alrededor de las 5:16 horas. La Guardia Civil y la Policía Judicial han abierto una investigación, tal y como confirman fuentes municipales. El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1000 antes de Cristo que está compuesto principalmente por piezas de oro.

Los asaltantes entraron esta madrugada en el Museo Arqueológico de la localidad alicantina (MUVI). El asalto con fuerza tuvo lugar alrededor de las 5 de la madrugada. Según se ha conocido, los autores de este robo actuaron con gran velocidad. Los ladrones, a través de una coordinada operación, llegaron al lugar con varios vehículos.

Tras su llegada, los ladrones entraron al museo a través de una ventana, que fue abierta a la fuerza. La alarma saltó a las 5 de la madrugada y en apenas cuatro minutos el grupo de asaltantes se llevó 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas; también lo forman tres botellas de plata, dos piezas mixtas de ámbar y oro, otra de hierro y oro; y un brazalete de hierro. En total son más de 50 objetos con un peso cercano a los 10 kilos.

Por el momento, se conoce que la Guardia Civil está recopilando imágenes de las cámaras de seguridad para intentar reconstruir el operativo que culminó con el asalto expres, así como la identificación de los asaltantes. Además, los agentes han acordonado la zona del Museo.

Las primeras hipótesis apuntan a que los asaltantes serían profesionales en la materia debido a la rapidez con la que se produjo el asalto.

Un tesoro con 3.000 años de antigüedad

El Tesoro de Villena es uno de los grandes hallazgos arqueológicos de la Edad del Bronce en Europa y uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de España. Descubierto en 1963 en Villena (Alicante), reúne casi diez kilos de oro, además de piezas de plata, hierro y ámbar. Su excepcional riqueza y la presencia de objetos de hierro, un material todavía extremadamente poco habitual en la época, le confieren un extraordinario valor histórico.

El tesoro apareció el 1 de diciembre de 1963 en la Rambla del Panadero, al pie de la Sierra del Morrón, en el término municipal de Villena. El arqueólogo José María Soler García había llegado hasta la zona después de que varias piezas de oro aparecieran entre los materiales extraídos de una cantera.

El primer aviso llegó el 22 de octubre de aquel año, cuando un joyero de Villena, Carlos Miguel Esquembre, informó a Soler de la existencia de un espectacular brazalete de oro que había pasado de mano en mano entre los trabajadores de la extracción de áridos. Inicialmente, algunos incluso pensaron que podía tratarse de una pieza de maquinaria. La aparición posterior de un segundo brazalete permitió al arqueólogo localizar el área de procedencia.