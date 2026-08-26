Dos ladrones roban 7.000 euros a dos turistas en Mallorca, huyen en autobús y acaban detenidos en pleno viaje

La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Santanyí (Mallorca) a dos hombres tras robarle a dos turistas extranjeras una mochila que contenía en su interior efectos valorados en 7.000 euros. Tras la sustracción, los ladrones intentaron huir en un autobús interurbano en dirección a Palma, pero acabaron arrestados a medio camino.

El incidente comenzó la tarde del pasado sábado 22 de agosto. La Policía Local de Santanyí alertó a la Guardia Civil sobre un robo con fuerza cometido en la zona en el que los asaltantes habían fracturado la ventanilla de un coche aparcado para sustraer la mochila de las viajeras.

Tras realizar las comprobaciones iniciales e investigaciones pertinentes, los agentes descubrieron que el equipaje robado viajaba a bordo de un autobús de línea que realizaba la ruta desde Cala d’Or hacia Palma.

Con esta información, los agentes desplegaron un dispositivo de interceptación de emergencia. De esta manera, la patrulla logró dar alcance al vehículo en las inmediaciones de Llucmajor e inspeccionar su interior.

Al subir al autobús, los guardias civiles localizaron a dos sospechosos que mostraban una actitud claramente esquiva y un evidente estado de nerviosismo. A su lado se encontraba una mochila que coincidía plenamente con la descripción dada por las víctimas. En su interior, los agentes confirmaron el hallazgo de la totalidad de los objetos sustraídos, alcanzando el valor total de 7.000 euros.

Las evidencias contra los sospechosos no se quedaron ahí. Y es que uno de los arrestados presentaba cortes recientes en la mano, compatibles con los cortes provocados al fracturar el cristal del coche. Además, se constató que ambos utilizaban tarjetas de transporte público a nombre de terceras personas para desplazarse impunemente por distintas localidades de la isla.

Finalmente, ambos individuos fueron arrestados formalmente como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo.