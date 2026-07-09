Santanyí consolida un modelo de municipio moderno, seguro y equilibrado en todos sus núcleos

El municipio de Santanyí ha experimentado una transformación profundamente vertebradora gracias a la ejecución de un completo paquete de inversiones públicas diseñado para mejorar el día a día de la ciudadanía.

Lejos de concentrar los esfuerzos en un único punto, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una gestión descentralizada con la premisa de que cada núcleo urbano, desde el corazón del pueblo hasta las zonas costeras, disponga de infraestructuras de primer nivel.

Estos proyectos viarios, educativos, de sostenibilidad y de servicios, largamente reivindicados por los vecinos, son hoy una realidad plenamente consolidada que eleva la calidad de vida de todo el término municipal.

Accesos y movilidad: vías más seguras y nuevos espacios de estacionamiento

Uno de los grandes pilares de la estrategia municipal ha sido la modernización de la red viaria y la mejora de la movilidad urbana. En este sentido, se ha completado la renovación integral de casi 3 kilómetros del Camí de Cala Llombards (que conecta con la carretera MA-6100), así como el asfaltado y acondicionamiento de la calle Bernareggi, el principal acceso al núcleo de Cala Figuera. Ambas actuaciones han servido para reforzar la seguridad vial, renovar toda la señalización y solucionar los históricos problemas de degradación del pavimento y acumulación de agua.

Asimismo, el Ayuntamiento ha dado respuesta a la necesidad de aparcamiento y de espacios públicos en puntos estratégicos. En Portopetro, se ha creado un nuevo aparcamiento subterráneo en la planta baja con capacidad para 20 vehículos, integrado bajo una gran plaza pública que funciona como zona lúdica y mirador sobre el puerto. Paralelamente, en Calonge, el consistorio ha culminado con éxito la compra de unos terrenos estratégicos destinados específicamente a la creación de nuevas zonas de estacionamiento público para facilitar el día a día de residentes y visitantes.

Servicios a la ciudadanía: educación y administración cerca del vecindario

La optimización de los servicios públicos ha alcanzado hitos históricos, especialmente en el ámbito educativo y de atención ciudadana. En el núcleo urbano de Santanyí, se ha hecho realidad la construcción del nuevo comedor y cocina de cátering del CEIP Blai Bonet. Esta obra no solo ha mejorado la funcionalidad del colegio, sino que ha permitido recuperar espacios municipales para integrar la escuela infantil de 0 a 3 años dentro del propio centro, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa.

Por otra parte, en Cala d’Or ya se encuentra plenamente operativo el nuevo Centro Multifuncional, un moderno edificio de cerca de 900 metros cuadrados. Este equipamiento unifica servicios esenciales para el núcleo costero, como la oficina de turismo, la oficina de atención ciudadana, el centro joven y dependencias para la Guardia Civil y la oficina SATE (Servicio de Atención al Turista Extranjero), garantizando una administración más cercana y eficaz.

Sostenibilidad, red urbana y espacios de ocio familiar

La eficiencia energética y la resiliencia de las infraestructuras urbanas han centrado otras actuaciones de gran envergadura económica y técnica. En Es Llombards se ha ejecutado la renovación integral de todo el alumbrado público. Con este proyecto se ha soterrado completamente la red eléctrica para retirar el cableado aéreo de las fachadas y se han instalado luminarias LED de alta eficiencia, logrando un ahorro energético del 60%. Una apuesta por el ahorro y la seguridad que también ha llegado a S’Alqueria Blanca, con la mejora del alumbrado de la calle de S’Arrabassat y su entorno.

En el interior de Santanyí, además, se han completado las tres fases de mejora de la red de pluviales en las calles Llombards, Bisbe Verger, s’Aljub y el Camí des Camp d’en Torrella, una actuación clave para aumentar la capacidad de drenaje y evitar inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

Finalmente, pensando en el bienestar de las familias, se ha llevado a cabo la modernización del parque infantil de S’Alqueria Blanca, rehabilitando el emblemático barco pirata, renovando las zonas verdes y creando una nueva área de calistenia muy demandada por los jóvenes de la localidad.

Con todo este conjunto de proyectos ejecutados y plenamente operativos, el Ayuntamiento de Santanyí cierra un ciclo inversor que reafirma su compromiso con el equilibrio territorial, ofreciendo a todos los vecinos, vivan donde vivan, un entorno moderno, seguro y preparado para el futuro.

* Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Santanyí.