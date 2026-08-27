Llegamos al jueves, así que nos acercamos al fin de semana y de alguna manera ya pensamos también en que Septiembre arranca en apenas unos días, de modo que si utilizas el coche todos los días o tienes previsto hacerlo en cuanto vuelvas a la rutina, es importante tener controlados los precios y saber a cuánto está el litro de gasolina en Madrid y en municipios cercanos.

Para poder estar informados de manera actualizada, el Ministerio para la Transición Ecológica dispone del Geoportal, herramienta a la que las gasolineras reportan precios a diario, de modo que la consulta será ajustada al momento en el que vayamos a hacer nuestra consulta. Y para primera hora de hoy jueves 27 de agosto, las gasolineras más baratas de Madrid se localizan en los puntos que ahora enumeramos en forma de listado.

Precio de la gasolina hoy 27 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Aunque sean sólo unos céntimos, en un depósito lleno eso puede significar varios euros, de modo que conviene saber dónde repostar, y estas son ahora las gasolineras más baratas para repostar en Madrid:

Gasolina 95

Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.569 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.579 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.579 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.579 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.579 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.589 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.589 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.589 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.719 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.749 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.759 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.799 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.819 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.829 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.839 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.839 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.849 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.849 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.859 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.679 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.699 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.725 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.725 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.729 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.729 €/l .

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.739 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.739 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.739 €/l.

Con los listados que acabamos de ver, ya sabes dónde puedes repostar hoy jueves, pero si deseas hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, nada como entrar tú mismo en el Geoportal y ver resultados en forma de lista como las mostradas o también, en forma de mapa como este que te dejamos ahora a modo de ejemplo: