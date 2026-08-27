El Ayuntamiento socialista de Castilleja de la Cuesta gasta el 91% de su colchón municipal en siete meses

El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta ha consumido en apenas siete meses el 91% del remanente líquido de tesorería disponible al inicio del ejercicio, dejando las arcas municipales con poco más de 422.000 euros para afrontar los últimos meses de 2026. El Consistorio comenzó el año con un remanente de 4.644.678 euros y, hasta el momento, ha utilizado 4.222.642 euros, según los datos recogidos en los expedientes de modificación de crédito aprobados durante el ejercicio.

La situación deja al Ayuntamiento con 422.036 euros disponibles, una cantidad que supone apenas el 9% del colchón financiero existente al comienzo del año. El ritmo de utilización de estos recursos se ha acelerado durante 2026 mediante la aprobación de diferentes modificaciones presupuestarias destinadas a incorporar fondos procedentes del remanente.

En total, durante los primeros siete meses del ejercicio se han aprobado seis expedientes de modificación de crédito, una sucesión de operaciones que ha permitido disponer de una parte mayoritaria de las reservas municipales antes de alcanzar el ecuador del segundo semestre del año.

Entre las operaciones realizadas destaca especialmente la incorporación de 1,84 millones de euros destinados a la nueva Casa Consistorial, a través del expediente IRC-03/26. Esta partida presupuestaria representa cerca del 40% del remanente inicial habido en 2026.

El uso del remanente también ha permitido financiar partidas relacionadas con gastos como el suministro de energía eléctrica, reparaciones en centros educativos, equipamiento policial y diferentes obras menores. Se trata de conceptos que forman parte de las necesidades habituales de funcionamiento de un Ayuntamiento y que, en este caso, han sido atendidos parcialmente mediante recursos extraordinarios.

La elevada utilización del remanente deja al Consistorio con un margen mucho más reducido para hacer frente a posibles gastos imprevistos durante los últimos meses del año. A falta de cuatro meses para concluir 2026, las arcas municipales disponen de menos de medio millón de euros de los más de 4,6 millones con los que comenzó el ejercicio. Con más del 90% del remanente ya comprometido o utilizado, el margen de maniobra para los próximos meses queda considerablemente reducido.

VOX avisa: «Seguiremos fiscalizando»

La portavoz municipal de VOX en Castilleja de la Cuesta, Mercedes González Alorda, ha cuestionado la gestión económica del Gobierno municipal y ha acusado al equipo socialista de recurrir al remanente para afrontar «gastos recurrentes, previsibles y estructurales». Entre ellos ha señalado la energía eléctrica, las reparaciones escolares, el equipamiento policial y las obras menores.

González Alorda también ha criticado la aprobación de hasta seis expedientes de modificación de crédito en siete meses y ha considerado que la gestión se está realizando «a matacaballo» por la cercanía electoral. En su opinión, el gasto del remanente refleja «falta de planificación y puede terminar agotando las reservas de emergencia del Ayuntamiento».

«Seguiremos fiscalizando cada expediente para garantizar que el dinero de los vecinos se utiliza con rigor, transparencia y responsabilidad», ha afirmado la portavoz municipal de VOX.