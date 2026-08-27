Maltrato animal en Mallorca: el descuido del dueño de dos perros Akita Inu tras dejarles el collar incrustado en el cuello

Una actuación de urgencia del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha puesto al descubierto un indignante caso de desatención en la localidad mallorquina de Santa Eugènia. La Guardia Civil ha investigado formalmente a un vecino de la zona como presunto autor de un delito de maltrato animal tras localizar a dos perros de raza Akita Inu en condiciones deplorables.

Los hechos se dieron a conocer a raíz de una denuncia interpuesta en primera instancia ante la Policía Local del municipio, lo que movilizó de inmediato a la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Sant Joan para iniciar las correspondientes actuaciones.

Al desplazarse al lugar e inspeccionar la zona, los agentes comprobaron de primera mano una escena dramática. Los dos pequeños animales se encontraban en unas condiciones de bienestar sumamente deficientes, por lo que decidieron iniciar una profunda investigación.

Las consecuencias más graves de este flagrante descuido se pudieron conocer al examinar a uno de los ejemplares, el cual presentaba una grave y profunda lesión alrededor del cuello de entre dos y tres centímetros de calado. Tras la exhaustiva inspección, los agentes del SEPRONA constataron que esta severa herida podría haber sido provocada por el propio collar del animal.

Y es que todo apunta a que la cinta de sujeción no fue adaptada de forma progresiva a su volumen corporal durante su etapa de crecimiento, lo que provocó que el material terminara quedando completamente incrustado en la piel y le causara una lesión de enorme consideración.

Ante la preocupante situación en la que se encontraban los canes, las autoridades procedieron a su inmediata retirada con el objetivo de garantizar su protección física y asegurar una pronta asistencia veterinaria.

Esta compleja actuación fue posible gracias a una estrecha colaboración y coordinación institucional entre la Guardia Civil, la Policía Local, la Alcaldía de Santa Eugènia y el personal de la Fundació Natura Parc, entidad que facilitó todos los medios necesarios para la atención inicial y el traslado de los animales.

Tras recibir los primeros cuidados de urgencia, ambos perros fueron retirados e ingresados en el centro veterinario de Natura Parc para recibir tratamiento médico y recuperación.

Posteriormente, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Asimismo, el cuerpo armado ha aprovechado para recordar a la población que la tenencia responsable de animales de compañía implica garantizar unas condiciones óptimas de salud, higiene, alimentación, alojamiento y bienestar, supervisando su estado y adaptando siempre los elementos de sujeción.

La Guardia Civil ha recordado que la omisión de estos cuidados o la falta de vigilancia pueden constituir infracciones administrativas o un presunto delito de maltrato animal recogido en el Código Penal.

Por último, la Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana e invita a comunicar cualquier sospecha o desatención a través del teléfono 062.