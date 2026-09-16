La Policía desmantela el mercadillo ilegal de objetos robados que operaba en plena calle en Son Gotleu

La Policía Local de Palma ha desmantelado el mercadillo ilegal denunciado por OKBALEARES que se encontraba en plena calle en el barrio de Son Gotleu y que era regentado en su mayoría por jóvenes argelinos y marroquíes. Los agentes han intervenido toda la mercancía ambulante, entre la que había marihuana oculta en una bolsa de patatas fritas.

El operativo tuvo lugar el pasado 14 de septiembre a las 20:45 horas, concretamente en la intersección de la calle Indalecio Prieto con la calle Santa Florentina. En este punto, los agentes del GAP detectaron la actividad clandestina dividida en dos puestos enfrentados al inicio de la vía. Para devolver la normalidad a los vecinos y liberar el espacio urbano, la patrulla procedió a retirar de inmediato todo el género expuesto y las estructuras utilizadas para el comercio no autorizado.

Durante el despliegue, la fuerza policial logró identificar a uno de los vendedores involucrados, que contaba con un requerimiento judicial pendiente, mientras que un segundo responsable logró darse a la fuga sin poder ser localizado.

Al realizar el cacheo preventivo de las pertenencias del sospechoso interceptado, los efectivos descubrieron que escondía marihuana dentro de un paquete de patatillas, interveniéndole además diversos utensilios destinados al consumo de sustancias estupefacientes.

Tras verificar su filiación en las bases de datos policiales, los agentes le notificaron y entregaron en mano una citación judicial que tenía vigente por parte de un juzgado.

Como balance final de la operación, la Policía Local tramitó un acta por ocupación irregular de la vía pública en virtud de la Ordenanza Cívica, junto a otras dos actas por tenencia de drogas y porte de útiles de consumo conforme a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Las consecuencias de esta actividad ilegal las sufrían directamente los colectivos más vulnerables del barrio. Las personas mayores y los residentes con movilidad reducida no podían pasar por el tramo afectado ante el bloqueo de la vía.

Además, hay que añadir que la tensión escalaba considerablemente cuando se les recriminaba su actitud: según denunciaron a este periódico muchos vecinos de esta calle, cualquier vecino que llamaba la atención de los responsables recibía insultos como única respuesta.