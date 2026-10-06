Prohens manda a vivir a Cataluña a un diputado de Més per Menorca por su «complejo de inferioridad con los catalanes»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha justificado su rechazo a la aplicación de la limitación de los precios del alquiler, recogidas en la ley de vivienda estatal, al asegurar que «agrava el problema» de acceso a la vivienda y porque son «medidas fracasadas».

De esta manera ha respondido la líder del Ejecutivo balear al ser preguntada por el diputado de Més per Menorca Josep Castells si no considera que es el momento de «tomar medidas», dado que las propuestas del Govern «no dan respuesta» en materia habitacional.

Prohens ha replicado que estas medidas ya se aplican en Cataluña y es la región donde se producen más desahucios por habitante y donde se habrían retirado del mercado los pisos «asequibles», además de ser un punto donde se han instalado algunas de las acampadas por la vivienda.

También le ha censurado a Castells su supuesto «complejo de inferioridad» con Cataluña. «¿Qué le han hecho los baleares para que les desee el daño que sufren en Cataluña?», le ha espetado. Pero Prohens ha continuado: «Aquí estamos la gente de Baleares, y usted, a Cataluña».

Asimismo, la presidenta del Govern ha considerado que la mejor medida para «mejorar la vida de la gente» es «cambiar el Gobierno de España». Lo ha dicho después de que el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, le haya pedido en el pleno del Parlament que, a corto plazo, ponga en marcha medidas para «mejorar la vida de la gente» ante la crisis de la vivienda y el elevado coste de la vida.

«Para mejorar la vida de la gente, lo mejor que podemos hacer es cambiar el Gobierno de España», ha contestado Prohens un día después de la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Antes, el ecosoberanista le había pedido que no le hablara de los comicios, sino de las medidas que pretende aplicar para beneficiar a la ciudadanía de Baleares. «No le pido lo que haría Feijóo, sino lo que hará usted, si es que piensa hacer algo», le ha interpelado.

«Desde la máxima autoexigencia, queda mucho por hacer para mejorar la vida de la ciudadanía», ha concedido Prohens, quien ha lamentado que el reciente decreto con medidas para el alivio fiscal a la gasolina y el diésel sea «insuficiente» y no incluya la rebaja del IVA de los productos básicos.

La presidenta autonómica, además, ha acusado a Més de «haber traicionado a Baleares» con su apoyo, a través del grupo parlamentario de Sumar, a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. «Es corresponsable de su desastre», ha sostenido Prohens, quien ha echado en falta mayor influencia en cuestiones como el sistema de financiación.

Apesteguia, por su parte, ha recriminado a la presidenta autonómica que «entre la vida y la especulación elija siempre la especulación». «De hecho, la aplauden. Aplauden la angustia de una pareja a la que el mes que viene se le acaba el contrato de alquiler y se lo suben de 900 a 1.500 euros y no saben dónde podrán vivir», ha dicho el ecosoberanista. «Usted elige hacer campaña. Nosotros hemos elegido las Islas», ha sentenciado Apesteguia.