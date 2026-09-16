Detenido un empleado de un hotel de Palma por robar el ordenador de un compañero de trabajo y llevarse el bote de las propinas

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un empleado de un establecimiento hotelero del centro de la ciudad como presunto autor del robo de diverso material tecnológico y dinero en efectivo perteneciente a la empresa y a sus propios compañeros de trabajo, además del bote de las propinas.

Los hechos se remontan al pasado sábado, fecha en la que el responsable de seguridad del hotel se personó en dependencias policiales para interponer una denuncia formal. Según consta en la notificación, se había detectado la sustracción del ordenador portátil de uno de los trabajadores, un dispositivo valorado en 1.700 euros, junto con dos de sus cargadores.

Además del equipo informático, la investigación inicial determinó que el presunto autor también se había apoderado de una cámara deportiva, una tablet propiedad del establecimiento y el fondo destinado a las propinas de los empleados, el cual ascendía a 1.000 euros en total.

Tras formalizarse la denuncia, el Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional asumió la investigación del caso. A través de las primeras pesquisas, los agentes lograron esclarecer la identidad del sospechoso, confirmando que se trataba de un miembro de la plantilla del propio hotel.

El mismo día en que se iniciaron las actuaciones, las fuerzas de seguridad obtuvieron información sobre la presencia del investigado en las proximidades del lugar de los hechos. Ante esta situación, se dio aviso a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano para que se desplazara con rapidez a la zona.

Finalmente, los agentes interceptaron en las inmediaciones al individuo, de nacionalidad española, y procedieron a su inmediata detención como presunto responsable de los delitos de robo denunciados.