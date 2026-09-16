Prohens denuncia el «robo» a Mallorca de 300 millones del convenio de carreteras que ha suprimido Pedro Sánchez

Tanto la presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se han referido este miércoles a la supresión unilateral del anterior convenio de carreteras con el Gobierno Central, y que ha dejado colgados y sin pagar 300 millones de euros en Mallorca, con proyectos guardados en un cajón o abordados directamente por las instituciones de las islas. Ambos se han referido de igual modo a este asunto durante la presentación de las obras del Tramo I del segundo cinturón de Palma.

El impago del convenio de carreteras «es un robo a los mallorquines». Ha afirmado Prohens, quien ha aprovechado para recordar que el importe adeudado por el ministerio de Óscar Puente a Mallorca equivale hoy por hoy al importe del segundo cinturón que ha presentado este mismo miércoles.

El gobierno que preside Pedro Sánchez lleva años sin invertir un solo euro en las carreteras de Baleares desde que la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio por liquidado unilateralmente dicho convenio. Quedaron colgados 300 millones de euros.

Desde su llegada a la presidencia del Govern, la presidenta Prohens ha reclamado en multitud de ocasiones la necesidad de establecer un nuevo convenio de carreteras, más el pago de la cantidad adeudada. Varias cartas de Prohens y de su conseller de Movilidad, José Luis Mateo, han encontrado el silencio de Madrid como única respuesta.

En su intervención de este miércoles en el Palacio de Congresos, Prohens ha recordado que la reclamación de Baleares «es más que justa porque aquí no hay trenes ni AVE, ni altas velocidades ni importantes grandes conexiones ni ferroviarias por carretera; allí sí invierte Pedro Sánchez».

El convenio ferroviario es otra de las reivindicaciones de Baleares, que forman parte además de la agenda balear y que Óscar Puente y Pedro Sánchez ignoran un día tras otro.