La desfachatez del PSOE en Mallorca: dejó ayudas sin pagar 2 años y ahora critica 5 meses de retraso

La desfachatez del PSOE en Mallorca: dejó subvenciones sin pagar durante dos años, cuando gobernaba la legislatura pasada, y ahora en la oposición critica cinco meses de retraso. Hasta el punto de que ha calificado de «desastre injustificable» que no se hayan resuelto las subvenciones municipales del Consorcio Serra de Tramuntana (CST), publicadas en agosto de 2025, por el gobierno insular de coalición de Vox y PP.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, ha advertido de que esta situación «pone en riesgo proyectos esenciales» para la conservación del patrimonio y del paisaje de la Serra, y ha reiterado que esta demora es «injustificable» e «incomprensible», ya que meses después los ayuntamientos «todavía no sepan si tienen o no la subvención».

«En Lloseta esperan saber si tienen financiación por la reforma del pozo de Ayamans o para la limpieza y el cierre de la mina de Son Ramis. Los proyectos paralizados en Puigpunyent son la rehabilitación de la casa de nieve de Galilea y la consolidación de la estructura del molino den Soler», ha detallado.

Lo que no han contado los socialistas, cuya portavoz en el Consell es la ex presidenta insular Catalina Cladera, es que cuando dejaron el gobierno de Mallorca tras las las elecciones de 2023, había ayudas pendientes de pago a estos municipios de la Serra de 2021 y 2022, subvenciones de 2023 que ni siquiera estaban concedidas y expedientes completamente parados, incluidas las aportaciones públicas del Consell, vinculadas a los daños ocasionados por la borrasca Juliette.

Un temporal que entre los días 26 y 28 de febrero de 2023 causó notables daños a las explotaciones agrarias de Mallorca por la acumulación de nieve, temperaturas mínimas, lluvia y viento.

Ahora en la oposición, los socialistas han registrado una petición formal para convocar una Junta Rectora extraordinaria del CST, con el objetivo de que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, y el director insular de la Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, den explicaciones por el retraso a los 19 municipios afectados.

«Los municipios no pueden pagar su mala gestión, que se quiten la pereza y piensen de verdad en los ayuntamientos», ha remarcado Alonso.

Desde las filas del PP la respuesta no se ha hecho esperar y el portavoz adjunto en el Consell, Bernat Vallori, ha denunciado «la hipocresía de los socialistas» que pretenden dar lecciones de gestión cuando gobernaron hasta el año 2023 y «dejaron un auténtico desaguisado en materia de subvenciones y ayudas a los municipios de la Serra».

Vallori ha remarcado que el Consell «ha tenido que hacer un trabajo ingente para poner orden allí donde sólo había improvisación, expedientes abandonados y falta absoluta de previsión», y ha insistido en que «ahora sí que se cuida la Serra de Tramuntana con hechos, recursos y planificación».

«Los socialistas deberían ser más prudentes antes de hablar de mala gestión. Primero que expliquen por qué dejaron ayudas sin adjudicar durante años, y después, si quieren, que hablen», ha apuntado Vallori.

Se da, además, la circunstancia de que durante la pasada legislatura estas ayudas se resolvían en el mes de diciembre y sólo se daba margen hasta el 31 de ese mismo mes para su ejecución por lo que los ayuntamientos apenas tenían tiempo material para llevar a cabo las actuaciones subvencionadas.

Ahora se ha ampliado su plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026 para que los ayuntamientos tengan tiempo real para planificar, ejecutar y justificar correctamente los proyectos.

Finalmente, Vallori ha querido destacar la apuesta histórica del PP por la Serra de Tramuntana, que se refleja en presupuestos y recursos sin precedentes, llegando a los 5,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 109%.

«Destinamos 550.000 euros a las ayudas a los ayuntamientos, cuando con el anterior gobierno 250.000, una cifra que demuestra el compromiso real que existe», ha concluido Vallori.