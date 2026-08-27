La frase de Rafa Nadal sobre la importancia del trabajo duro: «Mi padre empezó de cero, su dedicación ha sido mi mayor inspiración»

Rafa Nadal (Manacor, 3 de junio de 1986) es historia de España y los 23 Grand Slams conquistados a lo largo de su exitosa carrera también dejan claro que estamos hablando de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. El tenista español también cuenta con admiradores en todo el planeta por los valores que ha predicado durante toda su trayectoria dentro y fuera de la pista. En los últimos días se ha hecho viral una reflexión que ha hecho hace poco y resume lo que ha sido un ejemplo para él, su padre.

«Mi padre fue un ejemplo muy positivo para mí en términos de dedicación y trabajo duro. Desde que era un niño le vi trabajar muchísimo y fue capaz de construir la mayor empresa de cristales de Baleares empezando desde cero. Su determinación ha sido una gran inspiración para mí», afirmó Rafa Nadal en una entrevista reciente concedida a la CNBC en la que habló de sus proyectos futuros después de su retirada.

Rafa, la docuserie de Netflix que a lo largo de cuatro capítulos resumió a la perfección la vida y obra del mejor tenista de la historia de España, también mostró a todo el mundo la capacidad de sacrificio que ha tenido un deportista que ha predicado con el ejemplo: sin entrega es imposible tener éxito. Gracias a ello ha logrado competir y la mayoría de las veces ganar a los mejores tenistas del mundo y también a las lesiones, con las que ha tenido que convivir durante toda su carrera hasta que el cuerpo dijo basta.

Las mejores frases de Rafa Nadal

«En mi carrera he tenido que tomar decisiones sobre mi salud en las que estás en el límite de lo correcto y lo incorrecto. La línea es fina, pero si no hubiera explorado, a lo mejor tendría 10 Grand Slam menos. No te digo uno o dos, te digo a lo mejor 12», dijo en el documental de Netflix sobre su decisión de haber llevado al cuerpo al límite en muchas ocasiones. Otras de sus grandes frases pronunciadas en el documental son las siguientes: