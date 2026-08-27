AFEDECO pide al Consell claridad en los criterios para los grandes centros comerciales tras la nueva Ley de Simplificación

La Federación de Asociaciones Empresariales de Comercio de Baleares (AFEDECO) ha reclamado al Consell de Mallorca que concrete y haga públicos los criterios que aplicará para autorizar la implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Simplificación Administrativa.

La organización considera que la Ley 4/2026, impulsada por el Govern, introduce cambios relevantes en el procedimiento de aprobación de estos proyectos y en el reparto de competencias entre las distintas administraciones. Aunque AFEDECO comparte el objetivo de reducir la burocracia, advierte de que la agilización de los trámites no debería implicar una reducción de los controles.

«Agilizar la Administración puede ser necesario, pero agilizar no significa desregular», ha señalado la presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, quien ha reclamado que la simplificación no debilite las garantías destinadas a proteger el territorio y el comercio local.

AFEDECO sitúa en el centro de la cuestión al Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA), instrumento que establece las directrices para ordenar el crecimiento de la actividad comercial en la isla.

La patronal sostiene que cualquier cambio en los procedimientos debe preservar la capacidad del PECMA para evaluar el impacto de los grandes proyectos sobre aspectos como la movilidad, las infraestructuras, los servicios públicos y el comercio de proximidad.

En este sentido, reclama al Consell que aclare cómo se aplicarán en la práctica los nuevos criterios y, en particular, qué se considerará una «incidencia supramunicipal», qué externalidades se tendrán en cuenta y cómo se determinarán las posibles medidas compensatorias.

También exige garantías de que las ampliaciones de grandes establecimientos seguirán siendo compatibles con las previsiones del PECMA. «Lo que pedimos es algo básico: seguridad jurídica. Que las reglas sean claras, públicas e iguales para todos. Sin eso, ni se protege al comercio de proximidad ni se da certidumbre a quienes quieren invertir», ha afirmado Manresa.

Preocupación por las ampliaciones sin más superficie edificada

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la posibilidad de autorizar ampliaciones de grandes establecimientos comerciales sin incrementar la superficie edificada. AFEDECO considera que una interpretación excesivamente amplia de esta posibilidad podría modificar el equilibrio comercial en determinadas zonas de Mallorca y reclama, por ello, que los criterios de aplicación sean precisos y homogéneos.

La federación defiende que el PECMA no constituye un obstáculo al desarrollo económico, sino una herramienta para ordenar el crecimiento y anticipar sus posibles efectos sobre el territorio y la actividad comercial.

«Mallorca no puede permitirse un crecimiento comercial desordenado. El comercio es ciudad, es vida en los barrios y es cohesión social. Cada decisión en este ámbito tiene consecuencias reales», ha apuntado la presidenta de AFEDECO.

Seguimiento de la aplicación de la nueva norma

Ante este escenario, AFEDECO pide al Consell de Mallorca que aplique criterios técnicos, homogéneos y transparentes y reclama que el desarrollo reglamentario de la nueva ley sirva para reforzar, y no para rebajar, las garantías del modelo comercial de la isla.

La organización ha anunciado que realizará un seguimiento de la aplicación de la norma y no descarta emprender nuevas acciones si detecta decisiones que, a su juicio, puedan comprometer el equilibrio territorial o el tejido comercial de proximidad.

«Estamos a favor de eliminar burocracia innecesaria, pero no de eliminar garantías. Mallorca necesita crecer, sí, pero con sentido, con equilibrio y con respeto a su modelo comercial», ha concluido Manresa.