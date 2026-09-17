Golpe al menudeo en Menorca: la Policía incauta un variado botín de drogas tras las fiestas de Mahón y detiene a un camello

Un intenso dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional en Mahón tras las festividades locales se ha saldado con la detención de un individuo por tráfico de drogas y la incautación de sustancias como tusi, cocaína, marihuana, hachís y ketamina. Los agentes mantuvieron una fuerte presencia preventiva durante todo el fin de semana en varios puntos de la ciudad con el fin de atajar el consumo y el menudeo de estupefacientes en la vía pública.

Las intervenciones policiales, diseñadas específicamente para atajar el consumo y el menudeo de drogas en la vía pública tras el bullicio de los festejos, permitieron a las patrullas retirar de las calles un abanico de sustancias ilegales. Entre el material confiscado en los distintos puntos de la ciudad, los agentes localizaron dosis de tusi (cocaína rosa), marihuana, cocaína, hachís y ketamina.

El momento clave de la operación tuvo lugar en uno de los controles de seguridad ciudadana establecidos en el municipio. Durante la inspección, los agentes interceptaron a un hombre que portaba diversas cantidades de ketamina entre sus pertenencias.

Tras analizar tanto el volumen de la sustancia como la forma en que la llevaba dispuesta, indicios claros predispuestos para la venta, las fuerzas de seguridad procedieron de inmediato a su arresto por un presunto delito de tráfico de drogas. El implicado ya ha sido puesto a disposición judicial.

El resto de las sustancias estupefacientes fueron decomisadas a lo largo de los diferentes despliegues preventivos realizados durante todo el fin de semana. En estos casos, la actuación policial se tradujo en la tramitación de las correspondientes propuestas de sanción administrativa contra los portadores por tenencia de drogas en la vía pública.

Con este dispositivo, la Comisaría de Maó refuerza la seguridad ciudadana y mantiene la tolerancia cero ante el menudeo tras los grandes eventos festivos.