Cuatro años de cárcel por matar a su hermano a martillazos en la cabeza en Mallorca

Miquel Terrassa, el hombre que mató a martillazos a su hermano en el municipio mallorquín de Sa Pobla, ha sido condenado este jueves a cuatro años de prisión. La pena es el resultado de un acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía, la cual solicitaba inicialmente una condena de 12 años de cárcel para el procesado.

Las partes han acudido este jueves a la Audiencia Provincial de las Islas Baleares para ratificar este pacto, cuya negociación ya se había avanzado el pasado mes de junio. En la resolución final se han aplicado dos circunstancias atenuantes, como la confesión previa de los hechos por parte del acusado y el abono de 60.000 euros a la familia en concepto de responsabilidad civil y reparación del daño.

Los hechos se produjeron el 9 de junio de 2025, alrededor de las 14:40 horas, cuando el acusado agredió a su hermano, Jaume Terrassa, de 54 años, propinándole varios golpes con un martillo de grandes dimensiones que cogió de un taller de pinturas en el que trabajaba.

Tras el ataque, se desplazó hasta el lugar de la agresión un amplio dispositivo de emergencia integrado por agentes de la policía, personal médico del PAC de Sa Pobla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y otra de Soporte Vital Avanzado. A su llegada, los sanitarios atendieron a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, y procedieron a su traslado urgente al hospital de Son Espases, donde falleció cuatro días después debido a la gravedad de las lesiones.

Tres días después del suceso, el agresor ingresó en prisión provisional por orden del juzgado de Inca. Posteriormente, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 decretó su libertad provisional sin fianza al entender que existía arraigo y no se apreciaba riesgo de fuga. Como medidas cautelares, el magistrado le impuso la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional.