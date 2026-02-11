Palma prohíbe nuevas plazas de alquiler turístico y sólo mantendrá las 4.473 existentes en 632 casas

El Ayuntamiento de Palma prohíbe nuevas plazas de alquiler turístico y sólo mantendrá las 4.473 existentes en 632 viviendas. Para ello la Junta de Gobierno ha aprobado las modificaciones del Plan General con el fin de prohibir su tramitación en todas las modalidades y tipologías de vivienda, para que después sea aprobado en el pleno.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, así lo ha destacado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se ha dado un paso más para hacer efectiva esta modificación.

Según ha subrayado, a partir de ahora las plazas de alquiler vacacional que se den de baja no podrán ser recuperadas y la previsión de crecimiento existente de otras 374 plazas quedarán eliminadas.

«Esta medida no solo corta de raíz la posibilidad de que haya más plazas, sino que permitirá que poco a poco desaparezcan plazas turísticas en cualquier tipo de vivienda», ha dicho Celeste.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2023 declara todo el término municipal de Palma como una zona «no apta» para la comercialización de nuevas estancias turísticas en viviendas, además de bloquear el traslado o renovación automática de las ya existentes.

Cabe recordar que la Gerencia de Urbanismo aprobó la semana pasada esta prohibición de nuevas plazas y, este miércoles, se ha dado un paso más para llevar la propuesta al pleno.

Esta iniciativa cuenta con el voto afirmativo de todos los partidos políticos con representación municipal a excepción de Vox que, por ahora, se ha abstenido. Una vez sea aprobado el acuerdo por el pleno municipal el día 26 se abrirá un periodo de 30 días para presentar alegaciones, y posteriormente, tendrá que ser refrendado de nuevo el acuerdo definitivo.

Con la modificación del PGOU se cierra la posibilidad de que haya incrementos de plazas por la vía del cambio en el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) del Consell de Mallorca. Las actuales licencias turísticas en vigor que se han obtenido con distintas normativas, en caso de que tengan un carácter temporal, no se podrán renovar.