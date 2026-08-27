Todo sobre la búsqueda del empresario Juan José Mutilba, que desapareció tras caer de su velero en el Mediterráneo

Juan José Mutilba desapareció el pasado martes tras caer accidentalmente al mar mientras se encontraba navegando por el Mediterráneo junto a su esposa, mientras disfrutaban de un viaje de placer. El matrimonio comenzó la aventura en Siracusa (Italia) y tenía previsto finalizar en el puerto de Pilos en Grecia. El español, nacido en Burgos y de 66 años, se encontraba a 150 millas de la costa de Sicilia cuando resbaló mientras trataba de pescar un atún de notables dimensiones y cayó al agua.

Uno de los hijos ha relatado a los medios de comunicación que su padre era capitán de barco y contaba con una dilatada experiencia en el ámbito de la navegación. Tras prejubilarse en 2021 y dejar al frente de su empresa a su hijo, Mutrobe S.L., aumentó su afición por la navegación.

Según se ha conocido, el empresario cayó al mar sobre las 10 de la mañana tras resbalarse con la sangre del atún que había pescado. Su esposa, tras verle caer, no pudo reaccionar a tiempo tras el shock; no pudo mover el velero debido a que este era relativamente nuevo y no sabía cómo manejarlo. Ella, al igual que su marido, tenía el carné de patrón de barco.

Resbaló con la sangre de un atún

Tras caer, el empresario pidió a gritos a su marido que apagase el motor del velero, pero su mujer no supo reaccionar. Así, la embarcación se fue alejando progresivamente del empresario. Carmen, la esposa de Juan José, realizó una primera llamada de auxilio, pero no obtuvo respuesta. Aun así, cada dos horas trató de pedir ayuda. Debido a la escasa cobertura, ninguna de sus llamadas fue respondida.

No fue hasta tres días después que Carmen navegó sola y a la deriva debido a que se había quedado sin combustible, hasta que se puso en contacto con un amigo de la familia, quien además es experto en navegación, y este llamó a Salvamento Marítimo de España.

La búsqueda del empresario se inició oficialmente el viernes pasado por la mañana. En ese momento, el barco ya se encontraba a 80 millas del puerto griego en el que debía finalizar la travesía.

Las autoridades italianas habrían mandado un helicóptero y tres embarcaciones para tratar de localizar al empresario en la zona en la que se cree que pudo caer. Por el momento, no se conoce que el empresario haya aparecido. Mientras, el hijo de Juan José Mutalba ha contado que la familia está tratando de pedir al Ministerio del Interior que den más medios a la causa, con el fin de seguir con la búsqueda de su padre.