Son Servera, el pueblo de Mallorca que se convierte en referente y redefine la movilidad con una apuesta integral por la seguridad vial

Son Servera avanza hacia un nuevo modelo de movilidad y seguridad vial en Mallorca. En los últimos años, el municipio ha encadenado una serie de actuaciones que han afectado al centro urbano, las zonas costeras, las carreteras y los espacios de estacionamiento. Una transformación que tiene en el joven regidor Bernat Grimalt a uno de sus principales impulsores y que ha convertido esta área en uno de los ejes de la gestión municipal.

La reforma del ACIRE, la revisión de los límites de velocidad, la regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP), la mejora de carreteras y carriles bici y la creación de aparcamientos para residentes forman parte de una misma estrategia: ordenar la circulación y responder a algunos de los principales problemas que genera la presión turística sobre el municipio.

La transformación comenzó en uno de los puntos más sensibles: el centro de Son Servera. La reforma del ACIRE permitió flexibilizar determinadas restricciones de circulación y abrir nuevas posibilidades de entrada y salida del núcleo urbano, aunque manteniendo franjas especialmente protegidas en los momentos de mayor presencia de peatones y escolares.

La decisión buscaba compatibilizar tres intereses que confluyen diariamente en las mismas calles: el tráfico rodado, la seguridad de los peatones y la actividad comercial.

La siguiente medida generó más debate. Son Servera revisó los límites de velocidad de algunas vías urbanas frente a la tendencia de aplicar reducciones generalizadas. El criterio municipal fue estudiar las características de cada calle y adaptar la velocidad a su anchura, configuración, entorno y función.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los controles comparables posteriores registraron un descenso superior al 80 % de las denuncias por radar. El Consistorio defendió que el objetivo era establecer límites asumibles y coherentes con cada vía sin renunciar al control de las conductas peligrosas.

Los patinetes eléctricos se convirtieron después en otro de los retos. El crecimiento de los VMP llevó al municipio a aprobar una ordenanza específica para regular su circulación y establecer unas reglas propias para estos vehículos.

Una de las medidas más visibles afecta a la primera línea de costa, donde se prohibió la circulación de patinetes debido a la elevada concentración de peatones durante la temporada turística. La regulación pretendía evitar conflictos en uno de los espacios más concurridos de Son Servera.

La política municipal tampoco se ha limitado a las calles de competencia directa del Ayuntamiento. La gestión de Grimalt ha permitido implicar al Consell de Mallorca en la renovación de tres carreteras consideradas fundamentales para las comunicaciones del municipio: la Ma-4026, la Ma-4027 y la Ma-4032.

A estas actuaciones se suma la renovación del carril bici entre Son Servera y Cala Millor, con trabajos de reparación y asfaltado para mejorar una conexión utilizada diariamente entre el núcleo urbano y la costa.

Pero si existe un problema que se repite cada verano es el aparcamiento. Cala Millor y Cala Bona afrontan durante la temporada turística un importante incremento de población y vehículos, mientras el espacio disponible para estacionar sigue siendo limitado.

La respuesta municipal ha sido cambiar también el modelo de aparcamiento. Bernat Grimalt ha impulsado la creación de aparcamientos exclusivos para residentes, una fórmula que ya alcanza cuatro espacios distribuidos por distintos núcleos de Son Servera y que tiene especial incidencia en la zona costera.

El objetivo es reservar parte del espacio disponible para quienes viven en el municipio durante todo el año frente al fuerte incremento de la demanda que se produce durante los meses de verano.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha actuado sobre el estado de los propios aparcamientos. Seis zonas de estacionamiento han sido asfaltadas en menos de un año en Son Servera y la costa, acompañando las obras con actuaciones de ordenación y señalización.

La siguiente fase contempla intervenir en Joana Roca y la calle Cos, dos de las principales vías del núcleo urbano, ampliando hacia el interior del pueblo una política de mejora de espacios y circulación que hasta ahora ha tenido también un importante foco en la costa.

Detrás de todas estas actuaciones hay una trayectoria política que comenzó hace casi una década. Bernat Grimalt dio sus primeros pasos junto a Toni Cánovas, entonces líder de ON Son Servera-El PI, con quien compartió proyecto durante cerca de ocho años y de quien adquirió experiencia especialmente vinculada a la gestión municipal y la movilidad.

En 2020 asumió la portavocía y, tras la desaparición de aquella formación, inició una nueva etapa dentro del Partido Popular de Son Servera, incorporándose al proyecto encabezado por Jaume Servera. Con la llegada del PP al gobierno municipal, Grimalt encontró en la movilidad uno de los principales espacios para desarrollar su acción política.

El resultado es una sucesión de medidas que afecta a prácticamente todos los ámbitos de la movilidad municipal: circulación, velocidad, VMP, carreteras, bicicleta y estacionamiento.

No existe una única actuación que explique el cambio. La transformación se ha construido a través de diferentes decisiones y obras que han ido modificando progresivamente la manera de moverse y estacionar en Son Servera.

La movilidad se ha convertido en una de las principales señas de identidad de la gestión de Bernat Grimalt, que encara el tramo actual de la legislatura con buena parte de las actuaciones previstas ya ejecutadas y nuevos proyectos todavía pendientes.

Son Servera afronta así el reto de consolidar un modelo capaz de responder a las necesidades de sus residentes durante todo el año sin perder de vista la fuerte presión que soporta el municipio durante la temporada turística. Una estrategia que sitúa al municipio en el debate sobre cómo deben afrontar los pueblos de Mallorca los nuevos desafíos relacionados con el tráfico, el estacionamiento y la seguridad vial.