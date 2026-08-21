Muere un hombre de 36 años tras ser aplastado por una furgoneta que estaba reparando en Daimiel, Ciudad Real

Un hombre de 36 años ha fallecido este jueves en Daimiel (Ciudad Real) después de que le cayera encima una furgoneta que se encontraba reparando. El accidente se produjo a última hora de la tarde en la calle Estación de Ferrocarril de la localidad ciudadrealeña, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se recibió a las 19:43 horas, cuando, por causas que todavía no han trascendido, la furgoneta sobre la que estaba trabajando la víctima se venció y terminó cayendo sobre él. El hombre quedó atrapado bajo el vehículo, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos del parque de Daimiel, que trabajaron para liberar al hombre de debajo de la furgoneta. Una vez pudieron acceder a la víctima, los servicios sanitarios de emergencia iniciaron las labores de asistencia.

En el operativo sanitario participaron un equipo médico de emergencias y una ambulancia. Pese a la intervención de los profesionales desplazados hasta el lugar, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, que no pudo sobrevivir a las graves consecuencias del accidente.

Además de los Bomberos y los servicios sanitarios, hasta el lugar del suceso acudieron agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local de Daimiel, que participaron en el dispositivo desplegado tras el aviso.

El accidente ha causado conmoción en la localidad y las circunstancias concretas por las que la furgoneta se venció mientras estaba siendo reparada tendrán que ser determinadas ahora por la investigación correspondiente.