El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, ya ha gastado más de 377.000 euros en contratar un servicio de seguridad para vigilar las obras paralizadas de la ‘Operación Campamento’ en Madrid.

Concretamente, según el pliego de la licitación consultada por OKDIARIO, los de Sánchez ya han pagado 311.925 euros –más de 377.400 contando el IVA– por la adjudicación de un contrato a la empresa Securitas para asegurar un «servicio de vigilancia mediante sistemas de seguridad electrónica y vigilancia itinerante» para las instalaciones todavía «militares» de Campamento.

Cabe recordar que, pese a llevar inyectados en la operación más de 662,54 millones de euros públicos desde 1989, en la zona no se ha construido todavía ni una sola vivienda.

Una operación paralizada