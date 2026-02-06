El Gobierno gasta más de 377.000 euros en vigilar las obras paralizadas de la ‘Operación Campamento’
Vivienda adjudica a Securitas un servicio de "vigilancia con sistemas de seguridad electrónica e itinerante" para la zona
El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, ya ha gastado más de 377.000 euros en contratar un servicio de seguridad para vigilar las obras paralizadas de la ‘Operación Campamento’ en Madrid.
Concretamente, según el pliego de la licitación consultada por OKDIARIO, los de Sánchez ya han pagado 311.925 euros –más de 377.400 contando el IVA– por la adjudicación de un contrato a la empresa Securitas para asegurar un «servicio de vigilancia mediante sistemas de seguridad electrónica y vigilancia itinerante» para las instalaciones todavía «militares» de Campamento.
Cabe recordar que, pese a llevar inyectados en la operación más de 662,54 millones de euros públicos desde 1989, en la zona no se ha construido todavía ni una sola vivienda.
Una operación paralizada
Este medio ya contó que, tan solo un día después de la gran inauguración organizada por Sánchez en el barrio de Batán, la gran máquina de demolición de color amarillo que figuraba a sus espaldas mientras presumía del proyecto se detuvo.
Las obras en Campamento no duraron ni 24 horas después de estar esperando durante más de 36 años la profunda regeneración urbana en esa zona del suroeste de Madrid.
Hasta esta misma semana la actividad ha sido nula en el recinto. Sin embargo, este miércoles Reyes Maroto celebró que ya se han demolido «siete edificios» de los 34 previstos en la operación Campamento.
Pese al tranquilo avance de las obras, el Ministerio ya considera necesaria la inversión de más de 377.000 euros para vigilar el descampado y la maquinaria que permanece en los alrededores.
Rondas, cámaras térmicas y alarmas
El pliego de la licitación señala que Securitas es la mejor opción frente a la otra empresa candidata, Viten Seguridad, por una serie de motivos técnicos, como su capacidad para instalar báculos como detectores de intrusión en los edificios o una óptima operativa de rondas de vigilancia itinerante en los recintos, un par de cámaras térmicas o alarmas.
También destacan frente a su competencia su capacidad de recepción y verificación de alarmas y los protocolos de actuación por recintos del ámbito. Resulta llamativo para el Ministerio de Vivienda también que la empresa de seguridad presenta «un alto conocimiento del servicio a realizar y su problemática particular» en Campamento.
De hecho, subrayan que detallan con gran precisión «el planteamiento en la forma de abordar la ejecución del trabajo», así como el contenido de los informes de seguimiento a presentar o el diseño de los dispositivos de seguridad, identificando áreas de riesgos y prioridades en la zona de obras.
Asimismo, consideran que Securitas presenta una planificación operativa de los trabajos y actuaciones a desarrollar «muy clara», al igual que un adecuado equipo y medios materiales a adscribir al servicio, «con soporte operativo de seguridad electrónica».
Ganadora por «juicios de valor»
Según detalla el Ejecutivo en el escrito, en todo lo que respectaba a criterios técnicos, ambas empresas se encontraban bastante igualadas. Tan solo les distanciaba uno de los puntos, la oferta económica.
En este caso, Viten ofrecía sus servicios por 255.300 euros, mientras que Securitas incrementaba el precio de su trabajo hasta 57.000 euros por encima.
Pese a ello, el documento deja negro sobre blanco que fue «la valoración de los criterios evaluables en función de un juicio de valor» lo que otorgó a Securitas la tan jugosa adjudicación para vigilar las obras del nuevo barrio de Campamento.