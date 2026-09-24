‘Caso Maricarmen’: pregúntenle a Sánchez

Resulta toda una hipocresía la respuesta de la izquierda y sus terminales mediáticas al caso Maricarmen, la octogenaria desahuciada en Madrid por una empresa a la que tildan de fondo buitre y que es, en realidad, una pyme con menos de diez trabajadores que el propio Ejecutivo ayudó a digitalizarse. Y decimos que es un canto a la hipocresía porque, si cuando gobernaba el PP todos los desahucios de España eran culpa de Mariano Rajoy, se produjeran donde se produjeran, alguna responsabilidad tendrá un partido que lleva más de ocho años gobernando y que, en materia de vivienda, no ha hecho nada de nada, salvo enredar.

Ahora se manifiestan frente al ático que compró la Comunidad de Madrid y que la izquierda y sus terminales mediáticas utilizan contra Isabel Díaz Ayuso (¿para cuándo una manifestación frente al Ministerio de Vivienda, camaradas?), pero callan ante el hecho de que lo que ellos llaman fondo buitre es una empresa subvencionada por el Gobierno de Pedro Sánchez, más concretamente por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que ahora dirige Óscar López, casualmente líder (o eso dicen) de los socialistas madrileños.

Y es que, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, fue este Gobierno quien concedió al fondo buitre una ayuda de 6.000 euros. Esa fue la cantidad que recibió Urbagestión. Maricarmen Abascal, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, ha sido desahuciada del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Vivía en él desde 1956, cuando su padre firmó un contrato de renta antigua. Tras la muerte de su padre, el contrato pasó a su madre y, al fallecer ésta, a ella. Pagaba unos 500 euros al mes.

Urbagestión sostuvo en los tribunales que esa segunda subrogación solo podía durar dos años, salvo discapacidad superior al 65%. El Tribunal Supremo le dio la razón en marzo. La empresa le planteó un alquiler de hasta 2.650 euros, rebajado después a unos 1.650, por encima de su pensión. Con independencia de lo dictado por la justicia, duele ver la imagen de Maricarmen saliendo en camilla del que fue su hogar durante décadas. Pero a quienes piden explicaciones, sólo cabe decirles: «Pregúntenle a Sánchez»