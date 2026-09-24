Sábado 19 de septiembre. Recinto Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid. Viene de una semana maratoniana, el jueves fue el protagonista del concierto sorpresa en plena Puerta del Sol con el que el festival Jardín de las Delicias se puso de largo en la capital. Acababa de llegar de un concierto en Lugo la noche anterior. Es posible que no muy descansado, pero con la energía en el pecho saliendo a rebosar. Inazio aterrizaba desde Galicia para tocar en el Jardín de las Delicias, uno de los eventos de música más potentes del panorama nacional actual, patrocinado desde la primera edición por Endesa.

Con su segundo disco a punto de salir a la luz, Tan solo un segundo, y más de 300.000 oyentes mensuales en Spotify, Inazio se dejó la piel en el Escenario Endesa ante miles de personas. El público coreó sus canciones, saltó con su ritmo indie folk y vibró con algunas versiones muy personales de temas tan populares como la mítica canción de los Burning, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Aquello fue un subidón.

Es la tercera vez que Inazio toca en el Festival Jardín de las Delicias. Primero lo hizo en el Escenario Bosque, donde actúan las bandas más emergentes, y la segunda vez fue ya en el escenario más grande, como síntoma de la consolidación progresiva de su trayectoria musical. Sobre esta participación, comenta que «aquel primer escenario me brindó tablas para aprender a reorientar y gestionar estos nervios, y conseguir darles el espacio humano que tienen porque en el pasado me costaba mucho lidiar con ellos. De hecho, intentaba huir de ellos; mientras que hoy los integro para coger energía y tomar conciencia de que tengo que pasarlo bien y soltarme».

El cantautor criado en Navarra asegura con emoción, y con una amplia y cariñosa sonrisa, que está «super agradecido de que cada año se me valore para venir a este festival, que me apoyen y que me den cada vez más espacio. No puedo mentir, estoy nervioso; pero son nervios sanos de querer salir, empezar a acumular adrenalina y que explote ahí arriba».

«Subir al escenario es una terapia para mí»

Antes de subir al escenario, Inazio no tiene demasiados rituales, esa es la verdad. Sólo cosas sencillas. Charla con su gente, va y viene del camerino, manda algún mensaje con su teléfono móvil, se abraza con algunos colegas de la música que pasan por allí para desearse suerte o atiende a la prensa.

Eso sí, asegura que «siempre está preparado para darlo todo» en una plaza tan importante como Madrid. Reconoce, además, que para él subir al escenario «es una gran terapia porque siento que es un diálogo entre el público y el artista. Hay algo que doy y algo que me dan. Eso me hace estar lleno».

Detalla también Inazio que es complicado explicar qué show tiene preparado para este Festival Jardín de las Delicias porque, apunta, cada actuación es diferente y fluye. «Lo único que puedo decir es que me siento como en casa y que la gente siempre está entregada. Algunos sabrán las canciones y otros no, pero merecen un show donde conectemos, y esto es algo que sólo ves cuando van pasando las canciones», añade.

Inazio compone sus letras y ofrece todo el corazón y la sensibilidad que posee al público. «Cada canción tiene un sentido para mí, disfruto cantando Glaciares, Olivia y Oasis, pero no sé, cuando pase al escenario, saltaré, cantaré y también improvisaré, eso también es bonito. ¡Vamos a disfrutarlo!», detalla.

Y lo hizo. Brindó con su banda y todo su equipo en el backstage y salió directamente a desnudarse ante el público.

Concierto sorpresa en Sol antes del Jardín de las Delicias

La aventura de Inazio junto al Jardín de las Delicias y Endesa comenzó unos días antes del sábado 19 de septiembre. Antes de este día, el artista actuó en la sede de la compañía en la presentación única y conjunta de la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa, un hito deportivo histórico; y también dio un concierto sorpresa en la Puerta del Sol de Madrid, en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible y de la mano de Endesa y de la EMT.

De este modo, se materializó el acuerdo que hay entre ambos entes, el cual permite que cada edición miles de personas aparquen su coche en casa, y acudan hasta Cantarranas de forma gratuita y sostenible al Jardín de las Delicias, gracias a un servicio especial de autobuses 100% eléctricos entre Moncloa y el recinto.

El Festival Jardín de las Delicias es un evento urbano donde se apuesta por la movilidad sostenible y por un público mayoritariamente local, y que permite que los desplazamientos de los asistentes a la cita musical generen menos emisiones de gases de efecto invernadero, en algunos casos menos de la mitad, que los de otros festivales con una asistencia predominantemente internacional o nacional, pero de fuera de la ciudad anfitriona.

En el ámbito de la economía circular, prácticamente el 90% de toda la decoración y señalética es reutilizada. Más allá de lo ambiental, el evento cuenta además con un avanzado Plan de Accesibilidad que recoge el trabajo constante de la organización por crear un recinto cada vez más accesible, inclusivo y disfrutable para todos. En el ámbito de la igualdad y la diversidad, el festival dispone del Protocolo Jardín, diseñado para prevenir y actuar contra cualquier tipo de acoso o discriminación.

Un festival consolidado que da el salto a Sevilla

Ignacio Asensi, responsable de Patrocinios de Endesa, celebra una edición más la gran acogida del Jardín de las Delicias, un festival «consolidado» y cada día más querido y apreciado por los amantes de la música y el buen ambiente al aire libre. «Es la sexta edición que Endesa acompaña a este evento y estamos muy felices de ver cómo ha crecido desde que comenzamos. La gente quiere estar aquí, se lo pasa bien y disfruta, y eso es lo más importante», apunta.

El Jardín de las Delicias, además, este 2026 crece y sale de Madrid para tomar rumbo a Sevilla, donde se va a celebrar la primera edición, también con el patrocinio y la participación de Endesa.

A diferencia de la cita madrileña, aclara Asensi, «en Sevilla, al menos este año del estreno, va a haber un único día con un cartel espectacular. Para nosotros, Andalucía es un territorio muy importante y, si el Jardín de las Delicias sale de Madrid, nosotros tenemos que acompañarles. Tenemos muchas ganas de ver qué pasa en Sevilla, pero no tengo dudas de que, yendo de la mano de este festival, que tanto cuida los detalles, todo va a salir bien seguro».

La primera edición del Jardín de las Delicias en Sevilla se celebrará el próximo 17 de octubre en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), situado en el Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. De momento, en el cartel hay confirmados nombres como Siloé, Taburete, Álvaro de Luna, Hey Kid, Marlena o Sebastián Yatra, entre otros.

Además de Sevilla, Endesa patrocina otras citas imprescindibles y consolidadas, como Icónica Santalucía Sevilla Fest, Cruïlla Barcelona, Espacio Zity Zaragoza o el Dansaneu en Lléida. Una vez se hayan celebrado, entre todos ellos sumarán una cifra superior al medio millón de asistentes. La apuesta de Endesa por la música es una muestra de su compromiso por estar cerca de la sociedad y de conectar con el público joven, impulsando medios que hacen de los festivales lugares en los que compartir emociones.

Video y Montaje: Policarpo Iglesias y Mario Jiménez.