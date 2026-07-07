Primera promo de La Séptima, la nueva televisión gubernamental: «No ha sido fácil»

La Séptima, nuevo canal de TDT, la televisión gubernamental, ya ha publicado en redes sociales su primera promo en la que se anuncia que comenzará a emitir el próximo 5 de noviembre, tal y como ya confirmó OKDIARIO hace una semana. El proyecto está liderado por José Miguel Contreras, fundador de laSexta, uno de los asesores mediáticos de Pedro Sánchez, y tiene como socios a Andrés Varela Entrecanales, Adolfo Utor, Diego Prieto y el argentino José Luis Manzano.

«No ha sido fácil, pero ya estamos aquí». Así comienza el primer anuncio oficial de La Séptima que se ha difundido hoy 7 de junio en redes sociales. El nuevo canal de la TDT también informa de cuáles serán sus principales contenidos: «Toda la actualidad. Todos los días. En directo».

«Avanzar no es pensar igual, es saber escucharse»; también se puede leer en el vídeo promocional en el que, además, se puede ver el logo definitivo, obra de Miguel Ángel Pérez (director creativo del canal) y la fecha de lanzamiento, el 5 de noviembre. Ambas informaciones ya las adelantamos en OKDIARIO el pasado 30 de junio.

No ha sido fácil, pero ya estamos aquí.

Toda la actualidad. Todos los días. En directo.

El 5 de noviembre de 2026 en todas tus pantallas. pic.twitter.com/lGVsQdg5lS — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 7, 2026

Las claves de La Séptima

El Gobierno adjudicó el pasado 26 de mayo la licencia del nuevo canal de TDT, en abierto y para todo el territorio nacional, a la sociedad Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo S.L. (SIETE), liderada por José Miguel Contreras, fundador de laSexta, uno de los asesores mediáticos de Pedro Sánchez y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. La imputación del ex presidente del Gobierno precipitó todo el proceso para el lanzamiento del nuevo canal.

La Séptima cuenta con un presupuesto de entre 20 y 25 millones de euros para los primeros tres años de actividad, con el objetivo marcado de conseguir unos ingresos de 40 millones de euros al cierre de 2029. Es decir, los planes pasan por lograr ser rentable en 2030. Para ello necesitaría alcanzar, al menos, un 2% de cuota de pantalla. Los expertos del sector no auguran la rentabilidad en tiempo para la cadena.

El equipamiento técnico lo aportará Toboggan, que suministrará los platós y el material correspondiente por un valor de entre 7 y 8 millones de euros.