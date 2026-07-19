Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Bélgica

Kimi Antonelli ya tiene medio campeonato de Fórmula 1 en el bolsillo tras su victoria de este domingo en el Gran Premio de Bélgica. La sexta del piloto italiano en el Mundial tiene premio gordo, ya que se suma al abandono de su compañero en Mercedes, George Russell, que dijo adiós a la carrera en la primera vuelta tras un choque con Lewis Hamilton.

El británico sólo pudo llegar al cuarto puesto, por lo que sus opciones de coronarse por octava vez han vuelto a bajar. Antonelli, con 204 puntos, saca 45 a Hamilton (159), que ha adelantado a Russell (154) en la clasificación general de pilotos.

Carlos Sainz y Fernando Alonso se marcharon de vacío una vez más, pero esta vez con la mínima esperanza de que sea el fin de un calvario para el asturiano por las prometidas mejoras de Aston Martin para la semana que viene en el GP de Hungría.

Clasificación de pilotos de F1

Kimi Antonelli: 204 puntos Lewis Hamilton: 159 George Russell: 154 Charles Leclerc: 126 Lando Norris: 103 Oscar Piastri: 92 Max Verstappen: 91 Isack Hadjar: 60 Pierre Gasly: 42 Liam Lawson: 39 Arvid Lindblad: 22 Franco Colapinto: 19 Oliver Bearman: 18 Gabriel Bortoleto: 10 Carlos Sainz: 6 Alex Albon: 5 Esteban Ocon: 3 Fernando Alonso: 1 Nico Hulkenberg: 0 Valtteri Bottas: 0 Checo Pérez: 0 Lance Stroll: 0

Clasificación de constructores