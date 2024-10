Leire Martínez reacciona a los rumores sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Fue en el año 2008 cuando Amaia Montero decidió abandonar La Oreja de Van Gogh. En ese momento, Leire Martínez fue elegida como su sustituta y, hasta el día de hoy, continúa siendo la vocalista del grupo. Aunque ha pasado casi una década y media desde entonces, recientemente la cantante está teniendo que hacer frente a ciertos rumores que señalan que Amaia podría regresar a la banda. Durante su última aparición pública ha reaccionado como nunca antes lo había hecho sobre el tema.

«Se le ha dado un bombo que para mí es terrorífico», comenzaba a decir durante la boda de Irene Villa y David Serrato. «Es que no hay historia. Llevamos muchos años ya con esta tendencia en las redes sociales […] A mí, evidentemente, no me gustan las faltas de respeto […] Hay una permisividad con el insulto que dices, bueno… Eso empezó desde el día uno que formé parte del grupo, y sigue ocurriendo. Quiero decir, han sido 16 años en los que he tenido que leer muchas cosas. No ha pasado nada ahora», explicaba.

Leire Martínez en la boda de Irene Villa y David Serrato. (Foto: Gtres)

Entre risas y mostrándose tranquila, Leire aseguraba que no tenía problemas con nadie, al mismo tiempo que comentaba que no comprendía que tuviera que continuar hablando de un tema que no tiene nada que ver con ella, 16 años después. «Que se lo pregunten a quienes se lo tengan que preguntar, pero no a mí», decía, insistiendo en que vivía en paz.

Leire Martínez en un concierto de La Oreja de Van Gogh. (Foto: Gtres)

En cuando a su actual situación profesional, la cantante anunciaba que tiene muchos proyectos en mente: «Sigo en la música. Estamos acabando ahora la gira. Vendrán nuevas cosas, pero ahora estamos cerrando el ciclo de este último proceso que hemos vivido. Y bueno, pues con otros proyectos también: acabo de presentar una película, haciendo series, sigo en televisión… Contenta la verdad», expresaba. Sobre su faceta personal, Leire también apuntaba que se encontraba «muy tranquila» y «disfrutando»: «Estoy en un momento súper tranquilo. Ya con el crío mayor y disfrutando de él en otros aspectos, del trabajo y de la familia», manifestaba.

El inicio de los rumores

Desde que el pasado mes de julio Amaia Montero reapareció en los escenarios de la mano de Karol G, las especulaciones sobre un posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no han cesado. Sin embargo, aclarando todo el revuelo, la cantante guipuzcoana confirmó que si volvía a la escena musical, «de momento» no sería con el grupo mencionado, del cual fue vocalista desde 1996 hasta 2007.

Por ahora no se ha producido esta esperada vuelta por sus fans, pero lo que sí que ha hecho ha sido compartir en las redes sociales su importante evolución, en cuanto a sus problemas de salud se refiere. De hecho, publicó un mensaje en su perfil de Instagram que volvió a generar todo tipo de reacciones al hacer un pequeño guiño a La Oreja de Van Gogh. Y es que escribió una frase de una de las canciones más icónicas de la banda titulada Dicen que dicen. «Caer está permitido, levantarse es una obligación», decía la artista junto a un selfie en el que aparecía muy sonriente con unas gafas de sol.