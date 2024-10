Las incógnitas de la Oreja de Van Gogh analizadas por expertos

Desde que la Oreja de Van Gogh lanzó una nota de prensa el pasado 14 de octubre comunicando de forma unilateral que su cantante, Leire Martínez, dejaba de ser la vocalista, se ha especulado mucho, sobre todo porque ella no dio los motivos ni se ha pronunciado al respecto sobre su marcha. Leire era la cantante desde julio de 2008, fecha en la que la banda la presentó tras la salida, también de forma inesperada y misteriosa, de su anterior voz, Amaia Montero, que había estado desde los comienzos de la banda en diciembre de 1996 hasta ese día.

La supuesta rivalidad entre las dos cantantes siempre planeó sobre ambas, a pesar de que ninguna se pronunció en público en malos términos sobre la otra. Posiblemente las formas misteriosas y poco claras de la salida de Amaia dieron pábulo a que los rumores nunca cesaran. Lo que sí parece claro es que la claridad tanto en una salida como la otra, ha brillado por su ausencia.

Leire Martínez con ‘La Oreja de Van Gogh’. (Foto: Gtres)

Dos expertas y un experto, en conversación con OKDIARIO, nos dan su opinión de lo que se percibe desde fuera y sin saber realmente qué ha pasado. En ambas salidas de las vocalistas ha habido siempre un silencio sepulcral sobre los motivos, hecho que ha dado alas a especulaciones negativas que no tienen ni mucho menos que ser reales.

Lara Ferreiro, psicóloga cree que «lo que parece desde fuera y sin conocer la versión real de las vocales, es que Leire fue tratada siempre como una segundona, cantaba las canciones que había compuesto Amaia, con una voz muy parecida a esta, llegó a través de un casting… Puede que esté callada porque está pasando un duelo con ira, rabia, incompresión, incertidumbre por cómo será su carrera a partir de ahora y también puede que no hable, además, por tener un contrato que se lo impida», explica. «No sé si en el caso anterior fue decisión consensuada pero en este lo que sí es claro es que ella, Leire, no se ha pronunciado, no sabemos si fue unilateral pero al no hablar ella, lo parece», sostiene.

Lara Ferreiro compara esta situación con la de la ruptura de una pareja famosa donde uno de los dos rompe con el otro y lo hace de manera pública. «¿Quería Leire salir del grupo?, no lo sabemos», explica la experta. Desde luego, agrega, «el silencio de la ex cantante es muy llamativo y hace pensar que la relación laboral no iba bien y que las dinámicas de poder eran un tanto desiguales, no se ha hecho un broche final a 18 años digno que quizás le haya provocado a ella un gran dolor. Se puede comparar como una infidelidad y que, además, como se especula con la vuelta de Amaia, parece que es un `te dejo y, además, vuelvo con mi ex’», explica la psicóloga. Pero mientras ella no hable, insisto, son todo especulaciones.

Ana Jiménez, experta en marca personal y supra autoridad cree que «hay vacío de falta de comunicación. Este tipo de situaciones lleva a la creación de conspiraciones y rumores que afectan de forma directa a la reputación del grupo. Además, la falta de transparencia que han ocasionado con comunicados poco explicativos han generado muchas especulaciones con las que los usuarios no han saciado sus ganas por saber la verdad sobre esta separación. El público piensa que ocultan algo, esto nos llega a una crisis de confianza entre la comunidad y el grupo. Las crisis de la comunidad debilitan la autoridad del grupo y saca a relucir sus puntos débiles: falta de transparencia, incoherencia…», explica.

Amaia Montero junto al resto de miembros del grupo musical La Oreja de Van Gogh. (Foto: Gtres)

Como recomendación, agrega la experta en marca persona «vería conveniente ofrecer un comunicado oficial, donde todos los miembros ofrecieran su versión real y declarando que están de acuerdo con esta separación por diversos temas. Esto evitará la falta de especulación. Intentando humanizar la marca y simplemente mostrando una imagen clara y unida, incluso cuando van a tomar caminos diferentes. Al final, la marca personal de cada uno evoluciona, nacen nuevas inquietudes y es normal empezar nuevos retos, pero los valores personales tienen que estar presente frente a cualquier separación. A los artistas como a cualquier otra persona no hay que compararlas, cada una tiene su autenticidad», concluye.

Un profesional de la promoción de conciertos, que prefiere no decir su nombre porque «no conozco los detalles», en conversaciones con este periódico reconoce que «en la historia de la música hemos visto muchas veces cómo el vocalista, por las razones que sean y que, insisto, no sé si son las de este caso, deciden irse dejando a veces al grupo totalmente deslavazado, así que puede ser que en este caso haya habido un contrato que se hizo en un comienzo y que incluía una cláusula de confidencialidad que hace que Leire no se haya manifestado», explica. «También se puede dar el caso de que no haya existido ningún problema entre ellos y que, por las razones que sean, han decidido no seguir juntos y la ex vocalista por prudencia y elegancia, no haya querido pronunciarse todavía. Lo que sí sé es que el grupo estaba viviendo ahora mismo un momento muy dulce y que para todos es una incógnita qué va a pasar ahora y habrá que esperar a que la banda se pronuncie a través de su oficina que, me consta, es un grupo de gente muy profesional», concluye.