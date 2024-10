Leire Martínez confiesa qué tipo de relación mantiene con Amaia Montero en la actualidad

Leire Martínez ha reaparecido junto a su pareja, el saxofonista gallego Miguel Sueiras. La cantante está en el centro de la noticia desde el comunicado que emitió La Oreja de Van Gogh. Sin embargo, no quiere hacer declaraciones al respecto ni explicar qué hay detrás de esta decisión. Ya no forma parte de la banda y le desea lo mejor a sus compañeros, pero no está dispuesta a participar de un revuelo que le hace sentirse profundamente incómoda.

Leire Martínez ha dado unas declaraciones importantes sobre Amaia Montero, la primera vocalista del grupo. Siempre ha existido cierta rivalidad entre ellas, sobre todo por parte de los fans. Sin embargo, Martínez no tiene nada en su contra. Eso sí, reconoce que no tienen demasiado contacto. Por eso, cuando le han preguntado si Amaia le ha llamado después de su salida de La Oreja de Van Gogh, ha respondido: «¡Qué va! No, de verdad. Yo a Amaia la respeto y la quiero, pero no nos conocemos. Apenas tenemos relación».

Leire Martínez y Miguel Sueiras en Pamplona. (Foto: Gtres)

Leire también se ha pronunciado sobre los últimos rumores que circulan por las redes sociales y por algunos platós de televisión. El periodista Javier de Hoyos sostiene que Amaia Montero va a volver a La Oreja de Van Gogh para realizar un concierto. Martínez no tiene nada que objetar al respecto, apoya la decisión que comen sus compañeros: «Si te soy sincera… si ellos deciden que sea así, pues me parecerá a mí. Ya está, son sus decisiones y yo ahí no pinto nada».

Leire Martínez toma una decisión

Leire Martínez está sobrepasada. Asegura que no se esperaba tener tanto protagonismo a raíz de abandonar La Oreja de Van Gogh. «Sigo siendo la misma y antes no había nada de esto», comenta refiriéndose a los reporteros que le estaban entrevistando.

De momento no tiene pensado hablar sobre lo que ha pasado. Es más, cabe la posibilidad de que no lo haga nunca porque cree que hay ciertas cosas que deben permanecer en la sombra. «No sé lo que haré, si me conocéis lo mínimo ya sabéis que… No sé, me gusta ser honesta conmigo misma y ahora no es el momento. No voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado junto a mis compañeros», comenta delante de los micrófonos de la agencia Gtres.

Leire ha decidido ser discreta. Desde el primer momento ha dejado claro que aceptaba lo sucedido y que no iba a entrar en detalles. Cuando le preguntan por cómo se encuentra, responde: «¿Cómo explicaros? De verdad, me parece increíble que estéis todos los días aquí. Me da pena porque ya he dicho lo que tenía que decir. Es que no tengo nada que decir».

«No voy a hablar más»

A pesar de su prudencia y elegancia, la cantante ha sido completamente franca. No quiere profundizar, pero sí ha reconocido que su ruptura con la banda no ha sido sencilla. Eso sí, guarda un gran recuerdo de los años que ha compartido junto a La Oreja de Van Gogh.

«No voy a hablar más, lo siento. No es necesario, cada uno sabe lo que hemos vivido y ya está. Bueno, las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo será. Ya está. Yo les quiero mucho».

De una forma muy correcta, Leire Martínez se ha enfrentado a la tormenta y ha dejado claro cuál va ser su hoja de ruta. Para tranquilidad de los fans, ha asegurado que no se retira de la música. Su carrera continua, pero ¿qué rumbo tomará?