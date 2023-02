El inesperado bombazo de Georgina Rodríguez sobre su matrimonio con Cristiano Ronaldo

No cabe duda de que el Día de San Valentín no es solo cosa de las parejas de a pie. Multitud de rostros conocidos aprovechaban el 14 de febrero para hacer dedicatorias a sus parejas a través de redes sociales o para elaborar planes con los que demostrar su amor de una manera más especial. Esto último es precisamente lo que hacían Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, dejando la modelo constancia de su cita del martes vía Instagram.

En un ambiente de lo más romántico con los pétalos de rosa como principales protagonistas, la influencer aprovechaba para tomar una instantánea que posteriormente subía a sus stories, escribiendo unas palabras que han dado mucho de qué hablar: «Con mi marido», señalaba, añadiendo a su declaración de intenciones un emoji de corazón, probablemente sin llegar a imaginar la repercusión que tendría la frase. Y es que, esta publicación ha hecho saltar las alarmas de los más de 46 millones de seguidores de la protagonista de Soy Georgina en Netflix, que han llegado a pensar que cabe la posibilidad de que la de Jaca y el futbolista se hayan dado el «sí, quiero» de manera íntima, sin que la boda haya trascendido a los medios de comunicación.

Ante tal revuelo, la pareja ha optado por mantener la hermeticidad y no pronunciarse al respecto ni para confirmar ni para desmentir los rumores. Sin embargo, no cabe duda de que el paso por el altar está en los planes de ambos y así lo han reflejado en diversas ocasiones como la que tenía lugar hace justo un año, cuando el ex jugador del Real Madrid se deshacía en elogios con la que ya considera la mujer de su vida: «Me quiero casar con Georgina. Está en nuestros planes», aseguraba, visiblemente firme en sus convicciones de la misma manera que hace tan solo unas horas compartía una imagen con Georgina en la que pregonaba, a bombo y platillo, su amor hacia la madre de sus hijos: «Tan afortunado de tenerte en mi vida».

Sea como fuere, lo cierto es que han pasado ya casi siete años desde que la pareja hizo pública su historia de amor, y aunque han conseguido forjar un vínculo aparentemente irrompible, por ahora no parece que Georgina se haya vestido de blanco, aunque todo apunta a que lo hará en un futuro no muy lejano. Pero este detalle no ha impedido que la pareja siga llevando a cabo su día a día con total normalidad, habiéndose convertido la hispanoargentina en uno de los pilares fundamentales en la vida del portugués al acompañarle en todos y cada uno de los pasos profesionales que da junto a sus cinco hijos pese a haber vivido una de las situaciones más complicadas de su vida el pasado 18 de abril, cuando Georgina perdía en el parto a uno de los dos bebés que esperaba.