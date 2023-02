El año empieza fuerte para Georgina Rodríguez. La novia de Cristiano Ronaldo, que pronto estrenará la segunda temporada de Soy Georgina en Netflix, acaba de hacer público su fichaje como imagen de la reputada marca italiana Elisabetta Franchi, dando un paso de gigante en el mundo de la moda: «Encantada de ser la primera cara global de la historia de Elisabetta Franchi».

No es para menos. Desde 2017, Gio ha venido abriéndose camino como modelo e influencer. Había sido imagen de cosméticos, Chopard había esponsorizado sus presencias en el Festival de Cannes durante años y algunos de los mejores modistas del mundo le habían prestado sus exclusivos modelos. Sin embargo, no había conseguido un gran contrato en el mundo de la moda. En definitiva, que una gran marca apostara por ella como imagen global. Hasta ahora. Coincidiendo con los 25 años de griff italiana, la de Jaca toca con los dedos el olimpo fashionista. Un nuevo contrato que la posiciona como influenciadora de primer orden además de que le reporta importantes beneficios económicos. LOOK ha tenido acceso a información privilegiada de cómo se ha fraguado este nuevo hito en su carrera.

Sin duda estamos hablando de un contrato millonario. Tal y como anunciamos en el pasado mes de septiembre, Georgina se está haciendo de oro con sus diferentes trabajos como imagen y publicidad para marcas en las redes sociales. Por cada story en la red social Instagram, la hispano-argentina puede llegar a cobrar hasta 12 mil euros. Por una publicación en su feed, los valores suben hasta los 60 mil. Por acudir a un evento, por menos de 100 mil euros no cuenten con ella. Sin embargo, un contrato como el que acaba de firmar con Franchi son palabras mayores.

Según documentos a los que ha tenido acceso este digital, por una campaña publicitaria a escala mundial, Georgina empieza a negociar a partir de los 300 mil euros. En este caso, y según ha podido saber LOOK, el acuerdo entre la marca italiana y la novia de CR7 ha superado los 400 mil euros que no incluyen ni presencias en eventos vistiendo ropa de la marca ni inauguraciones de tiendas alrededor del mundo. Fuentes consultadas advierten que «es posible que entre el contrato de imagen global y las distintas iniciativas en las que participe, como su presencia en photocall, front row en desfiles o aperturas de nuevos espacios comerciales, se embolse cerca del millón de euros o que incluso lo supere».

Apuesta por el mercado latino y asiático

La elección de Georgina no es baladí. La marca Elisabetta Franchi, creada en 1998, cumple 25 años y se encuentra en un momento de plena expansión. Para lograrlo «buscaron una cara potente, conocida mundialmente, que encarnara la imagen de un tipo de feminidad sexy, sin renunciar a la elegancia. Ahí entra Georgina. La marca quiere expandirse a gran escala en los mercados latino y asiático, y ella es perfecta para ello. Se trata de una mujer latina, que vive en oriente próximo, con fuerte presencia en el mundo árabe, la puerta para Asia. La apuesta no podría ser más redonda. Es importante que las marcas acierten con la modelo que va a llevar el mensaje que pretenden transmitir con su ropa. Creo que la elección es perfecta», cuenta Catarina Rito, influyente editora de moda en países como Portugal y Brasil.

No hay duda que Gio ha dado un paso de gigante en su carrera personal, marcando un perfil propio más allá de Cristiano. Es la viva imagen de que los sueños se cumplen. Seria reductor decir que todo lo logrado hasta ahora es fruto de ser la «novia de». El camino de Georgina va mucho más allá. Ya es por sí misma una marca, aunque «haya nacido gracias a otra». La prueba está en que muchas mujeres de futbolistas antes que ella lo han intentado, pero pocas lo han conseguido. Ninguna brilla tanto como ella. Victoria Beckham tiene, por fin, sucesora.