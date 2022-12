El agridulce año de Georgina Rodríguez, en imágenes

Georgina Rodríguez ha vivido un año de lo más convulso. Comenzó el 2022 cumpliendo uno de sus sueños, el de protagonizar su propio documental, al que tituló como Soy Georgina. La pieza audiovisual de carácter autobiográfico fue todo un éxito, ya que se posicionó en las tendencias de Netflix durante semanas. Mientras cumplía este objetivo se encontraba embarazada de mellizos, pero durante el parto falleció uno de los bebés que esperaba junto a su pareja, Cristiano Ronaldo.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, se pudo leer en la misiva emitida por parte de la pareja. “Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, finalizaba el escrito que logró un gran número de interacciones.

Fue a finales de mayo cuando la bailarina reapareció en un acto público. Lo hizo en el conocido Festival de Cannes, donde lució un ostentoso vestido plateado realizado a medida con más de 120.000 cristales de Swarovski. Semanas después comenzó su verano más agridulce. Por un lado, pudo disfrutar de la recién nacida, Bella Esmeralda, pero por otro continuaba su duelo al perder a otro de sus hijos.

A la vuelta de vacaciones, en la esperada vuelta al cole, Georgina comenzó a trabajar (en la sombra) en la segunda entrega de su documental, tal y como ella misma dio a conocer en su perfil de Instagram, donde reúne más de 40 millones de seguidores. Aunque por ahora, se desconoce la fecha del estreno oficial en Netflix.

Llegó el mes de diciembre. Mes de aprendizaje y un nuevo revés. Cristiano Ronaldo dejó el Manchester United. “Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante sus dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, indicó el club inglés.

Misiva que llegó después de que el futbolista hiciera unas declaraciones contra su equipo. “Me siento traicionado porque me convirtieron en la oveja negra. No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club”, dijo en una entrevista con Piers Morgan.

Un mal momento para el jugador, que contó con el apoyo incondicional de su pareja. Después el Mundial, y Portugal quedó eliminada por Marruecos. Las lágrimas de Cristiano lo dijeron todo. En su defensa, Georgina. «Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. @Cristiano. Te admiramos», escribió la modelo en Instagram.

Después de este convulso año, el futuro de la pareja está en Arabia Saud, ya que Ronaldo ha fichado por el Al Nassr.