Georgina Rodríguez (29) no escatima en gastos ni para ella, ni para los demás. Prueba de ello es el ostentoso regalo que la influencer ha hecho a los hijos de Alice Campello (27) y Álvaro Morata (30), aprovechando que está a punto de cumplirse un mes de la llegada, el pasado lunes 9 de enero, de la cuarta hija de la pareja, Bella. Gio -como se la conoce popularmente en redes sociales- ha decidido regalar a la pequeña un conjunto de ropa toile de jouy, a juego con un peluche y una manta, además de un bolso cambiador de color rosa palo con un valor estimado de 2.4000 euros. Por su parte, a Leonardo, Edoardo y Alessandro, los pequeños de la casa, les ha regalado unas zapatillas deportivas de la firma francesa Dior, valoradas en 650 euros.

Ha sido la modelo italiana quien ha compartido la imagen de los obsequios a través de su perfil en Instagram, agradeciendo el detalle a la que considera una de sus amigas íntimas desde que Morata y Cristiano Ronaldo (37), compartieran vestuario en el Real Madrid y, más tarde, en la Juventus de Turín. De echo, han sido varias las ocasiones en las que ambas han posado juntas. Sin ir más lejos, lo hicieron en noviembre de 2019 en el Juventus Stadium, durante el encuentro que disputó el Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Champions League. «Me muero. Muchas gracias tía Georgina, os queremos mucho», ha escrito la empresaria junto a una de las instantáneas.

Alice Campello ya se encuentra totalmente recuperada tras las complicaciones que tuvo durante el parto de la pequeña Bella. Prueba de ello es que esta misma semana, la mujer del futbolista se ha dejado ver con un look de lo más informal y cómodo; unos jeans anchos, un jersey gris y una chaqueta negra, dando uno de sus primeros paseos con su recién nacida en el madrileño parque de El Retiro, en Madrid, y acompañada por sus dos hijos mayores, los mellizos.

Tal y como ella misma desveló recientemente en una entrevista en el programa Verissimo, de la televisión italiana, tubo «una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí 12 horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre», explicó la mujer del futbolista, quien en sus redes sociales ya había agradecido a los que se convirtieron en sus donantes. «Eres sin duda una luchadora y un ejemplo para mi. Han sido sin duda los peores días de mi vida, pero soy afortunado de tenerte en ella. Eres lo mejor que me ha pasado y mi vida sin ti no tendría ningún sentido», compartía el futbolista del equipo colchonero en sus redes sociales.

Para frenar el sangrado, Alice explicó que le pusieron una especie de globo en el útero. «Si éste no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto», aseguró. «Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia. El parto salió muy bien y fue el más hermoso, por cesárea, ya que no pude haber elegido otra cosa. No ha sido fácil, pero tienes que pensar positivamente y hoy lo veo todo con más amor, más especial… Incluso un solo abrazo», añadió.