El nacimiento de la cuarta hija de Alice Campello y Álvaro Morata ha sido una gran alegría para la pareja. Sin embargo, la llegada al mundo de la pequeña Bella el pasado 9 de enero estuvo macada por varias complicaciones. De hecho, poco después de su nacimiento, Alice Campello tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos por varios problemas derivados del parto. A pesar de que entonces el futbolista prefirió quitar gravedad al tema, quizás para evitar generar preocupación, ahora Alice se ha sincerado sobre cómo vivió la experiencia.

Ha sido en un programa de la televisión italiana donde la mujer de Álvaro Morata ha hablado por primera vez de este tema y ha explicado que estuvo a punto de perder la vida.»Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre», ha contado en el programa Verissimo de la televisión de su país natal.

Alice ha relatado que cuando acudió al hospital para el nacimiento de Bella pensó que viviría uno de los mejores días de su vida, pero que acabó convirtiéndose en una pesadilla. La influencer, que ya es madre de tres niños, Alessandro y Leonardo, de 4 años, y Edoardo, de dos, siempre tuvo la ilusión de tener una niña. «Me lo merecía y siempre lo había querido», ha comentado.

A pesar de que cuando ingresó nada hacía pensar en el complicado decenlace, las cosas se complicaron mucho.»El parto salió muy bien y fue el más hermoso, por cesárea, ya que no pude haber elegido otra cosa». No obstante, la mujer de Álvaro Morata ha contado que, una vez tuvo a su hija en brazos, empezó a sentirse mal.

Aunque ahora ya está completamente recuperada, lo cierto es que la situación que atravesó fue muy crítica, hasta el punto de que llegó a estar entre la vida y la muerte: «Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia», ha revelado. Aunque no recuerda mucho de lo que ha sucedido, sí se acuerda de que cuando se despertó, más de doce horas después de perder el conocimiento, vio a Álvaro Morata a su lado: «Le vi la cara y estaba pálido, destrozado».

La mujer del futbolista le ha confesado a la presentadora Silvia Toffanin que se siente muy afortunada y que ahora, tanto ella como la pequeña Bella están bien: «La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto», ha revelado. Pese a todo, se muestra optimista y agradecida: «No ha sido fácil, pero tienes que pensar positivamente y hoy lo veo todo con más amor, más especial… incluso un solo abrazo», ha asegurado.