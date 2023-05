Laura Escanes, tocada y hundida: el ataque de ansiedad por el que ha bloqueado su agenda

«Nunca jamás compares tu felicidad, tu cuerpo, tus relaciones ni tus metas en la vida con nadie». Esta es la frase que ha acompañado a María Pombo durante toda su andadura dentro del universo 2.0 y que ahora podría servir para que los seguidores de una de sus amigas, Laura Escanes, pudieran entender el complicado momento por el que está pasando la influencer. Y es que, aunque en sus redes sociales diera a entender el hecho de estar viviendo una de las situaciones más felices de su vida a raíz de su romance con Álvaro de Luna, lo cierto es que la ex de Risto Mejide podría haber tocado fondo y así se lo ha hecho saber ella misma a sus fans.

Al ser una de las creadoras de contenido más destacadas dentro de nuestras fronteras, son muchos los eventos a los que está invitada, aportando así caché a distintas marcas con las que trabaja. Sin embargo, en esta última ocasión la catalana ha optado por hacer un parón en su actividad, cancelando su presencia en una cita clave tan solo horas antes de que ésta tuviera lugar y posteriormente revelando los motivos de su decisión a sus casi dos millones de seguidores en Instagram: «Hoy tenía un evento muy importante al que no voy a poder ir. Nunca he cancelado nada a 24 horas de ir porque siempre soy muy profesional y valoro mucho el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cualquier organización. Pero lamentablemente hay cosas que no se eligen», comenzaba explicando, para después entrar en detalles: «La ansiedad y el pánico no se pueden elegir. Si me seguís habréis visto que estos días he estado un poco ausente (de hecho he intentado dejar grabados todos mis compromisos profesionales con tiempo porque sabía que estaba llegando a mi límite). Y esta semana he petado», contaba.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la novia del cantante ha seguido expresando su parecer con total transparencia: «Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. A veces intento llegar a todo y estas semanas han sido semanas muy intensas, de mucho trabajo y mucha tensión acumulada. Por recomendación y por decisión propia he decidido priorizar mi salud mental. Los que sufrís ansiedad y ataques de pánico sabréis de qué os hablo. Hoy era imposible asistir. Y aún así la culpa y la presión sigue dentro de mí por no poder dar lo que otra gente espera de mí incluso en mis peores momentos», alegaba, zanjando su mensaje: «Siempre me quedo con lo positivo y también he recibido apoyo y empatía. El apoyo a la salud mental se demuestra en cosas como estas. Así que gracias a parte del equipo de la organización que lo ha entendido y me ha respetado».

Justo estas declaraciones han tenido lugar después de que Laura diera pistoletazo de salida a una nueva vida que parecía estar funcionando a las mil maravillas. Además del cariño de sus seres queridos, Escanes contaba con el apoyo de Álvaro de Luna, habiéndose convertido ambos en uno de los tándem más consolidados del panorama nacional. Sin embargo, ahora la joven no estaría pasando por su mejor momento.